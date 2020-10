"Un poquito de por favor, ¡eh!" es la frase que soltaría Emilio –el personaje que interpretó Fernando Tejero en 'La que se avecina'–, al ver estos horrores. ¿De verdad a estas alturas los famosos no saben que los observamos con lupa? Y que cualquier desliz que tengan es digno de ocupar un puesto de honor en nuestras sección 'El horror de la Semana'. Esta semana nos hemos quedado locos con los 'zapatos' de Drew Barrimore; y el look de Ariel Winter, ¿que necesidad tenía de ir enseñando los bajos?; por no hablar del momento mascarilla de Naomi Watts, que se lleva la palma; lo de Donald Trump, con un bate de beisbol, nos preocupa, y mucho, ¿se estará planteando ahora fichar por un equipo de la liga de béisbol americana? Pasen y vean...

Ariel Winter

Agencia

Está muy bien que Ariel Winter se tape la nariz y la boca, pero lo mismo debería taparse algo más... ¡Ni en ‘Modern family’ le habrían dejado salir con esas pintas! Menos mal que, entre la mascarilla y ese pelo rosa que se ha puesto, cuesta reconocerla, así no se cierra puertas para que algún productor la fiche para una serie nueva.

Drew Barrimore

Agencia

Esta nueva y terrible era que vivimos se nos está yendo de las manos también en cuestiones estilísticas. Con eso de que casi no salimos y estamos todo el tiempo en chándal, ya ni miramos si nos hemos quitado las pantuflas antes de salir a la calle. Drew Barrymore, un poquito de por favor...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Naomi Watts

Agencia

Naomi Watts llevando más allá del límite lo de compartir sus secretos de belleza. ¡Mujer, con que nos hubieras contado la marca de mascarilla que usas habíamos tenido suficiente!

Donald Trump

Agencia

El presidente de los EE.UU. está dispuesto a lo que sea por quedarse otros cuatro años en la Casa Blanca. No es una broma, Joe Biden, es una advertencia: si ganas las elecciones, ¡no te presentes allí solo!

Buenas compras de octubre Camiseta estampada Cortefiel



19,99 € 5,99 €



COMPRAR Secador iónico Rowenta 33,99 € - 22,99 € Mascarilla higiénica Slowlove

9,99 € COMPRAR Sérum con retinol ELBBUB 12,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io