¡Ay, el amor! Qué bonito, ¿verdad? Sobre todo cuando eres correspondido y no formas parte de una pareja tóxica, como la de Tom y Melyssa en 'La isla de las tentaciones'. A pesar de que parece que sólo vemos parejas romper en ese programa, todavía queda gente pura que apuesta por el amor verdadero, como Inma y Ángel: en esta segunda temporada del reality, fueron los primeros en abandonar, y lo hicieron juntos al no soportar la distancia y echarse mucho de menos... ¿pero qué ha pasado tras meses de la grabación? En sus redes sociales ya no publican nada juntos... ¿significa eso que han roto?

Nosotros hemos intentado seguir sus pasos, buscar puntos en común en sus perfiles, tratar de descubrir incluso si estaban en los mismos lugares... y lo cierto es que se lo han currado mucho, pero ha habido un pequeño detalle que se les ha escapado y que nos ha hecho encontrar LAS PRUEBAS definitivas: ¡siguen juntos y su amor continúa viento en popa a toda vela! La pareja ha pasado el verano en compañía el uno del otro, y lo hemos descubierto porque han subido fotos en los mismos lugares, pero en diferentes fechas para jugar al despiste, y si no atentos a estos detalles:

Efectivamente, se trata del mismo tronco de palmera y de la misma planta (con las mismas rocas en el suelo y la misma valla trasera), llamada, como bien pone en el cartel informativo que se ve en la foto de Inma, Ave del Paraíso. Y no es que sea una coincidencia: es que en la foto de él, en el borde izquierdo, se puede ver la última 'o' del mismo cartelito que se ve en la foto de ella.

A juzgar por sus sonrisas, parece que el programa, en su caso, les ha servido para fortalecer su amor, y es que en otros casos no se puede decir lo mismo...

Dieron positivo a su vuelta a España en COVID

El pasado mes de julio, nada más volver de la isla, la pareja se encontraba tan a gusto en sus vacaciones cuando tuvieron que confinarse por dar positivo en el test de coronavirus. La noticia se corrió como la pólvora por su pueblo, Montequinto, y el propio Ángel tuvo que salir en un vídeo (grabado por Inma, claro) para desmentir que hubiese un contagio masivo. Si es que ya sabemos lo que les gusta a los pueblos pequeños hablar de más...

