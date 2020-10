¿Cuántas veces no habremos oído en los medios, y sobre todo en televisión, sobre jóvenes que sufren verdaderos problemas a través de las redes sociales? Abusos, acoso, intimidación e insultos suelen ser los más comunes entre niños y adolescentes, y aunque existen vías para evitarlo, el hecho de que una cara conocida como la del actor de 'Élite' Itzan Escamilla se posicione en contra del 'cyberbullying' puede ayudar, y mucho, a acabar con esta lacra. El intérprete y el experto en el mundo digital Gonzalo Vila han unido sus fuerzas en la iniciativa Kopskam, y con su primera campaña, 'Not a social guy', quieren poner de relieve que estos problemas pueden llegar a ser muy serios, e incluso tener deselances fatales.

Es más, Itzan Escamilla ha vivido de muy cerca qué supone la popularidad en las redes y sus consecuencias, tanto positivas como negativas: “Las redes sociales se han convertido en un espacio donde construimos nuestra identidad, expresamos cómo nos sentimos y construimos nuestras relaciones, es muy importante que las usemos con conciencia y cabeza”, ha comentado el actor, que a pesar de sus sólo 22 años, ya quiere utilizar su influencia para hacer el bien.

El mayor uso de las redes sociales se encuentra entre jóvenes de 16 a 24 años, un periodo crucial para el desarrollo emocional y psicosocial de las personas, según FAROS, la plataforma digital de promoción de la salud y el bienestar infantil del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Por este motivo, es clave conocer cómo el uso de estas redes sociales afecta a las personas, cómo puede influir en la salud mental y cómo determina la manera de interactuar entre los usuarios.



Así quieren recaudar fondos

Como punta de lanza del proyecto, Kopskam ha lanzado una camiseta que solamente en la preventa ya ha conseguido 15.000 'pre-orders' derivados de una foto que publicó en su Instagram el propio Itzan Escamilla y de vestir la camiseta en una première, lo que consiguió que, a través del código QR que lleva la camiseta en su parte posterior, aumentaran las reservas.

El dinero recaudado irá destinado a AEPAE (Asociación Española para la Prevención del Abuso Escolar), ya que el colegio es uno de los espacios donde los jóvenes más sufren las consecuencias del inadecuado uso de las redes sociales.

