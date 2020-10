Melyssa Pinto huye de la hoguera tras ver la infidelidad de Tom y Sandra.

La ex tronista ha pedido una hoguera de confrontación.

La participación de Melyssa y Tom en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' no empezó con buen pie. En la presentación de las solteras, la ex tronista se enteró de que su novio ya conocía a una de las tentadores, Liseth. La pretendienta afirmó que se había besado con Brusse una noche en una discoteca. Unas palabras que, como era de esperar, no hicieron ninguna gracia a Melyssa. Tras la acusación, Tom no dudó en negarlo rotundamente. No obstante, parece que ahora el ex pretendiente de Pinto ha contado realmente lo qué pasó entre Liseth y él aquella noche de fiesta.

“Ha sido un beso en una discoteca y no ha significado nada, nada”, aseguró Tom a Sandra muy arrepentido de haber mentido en el primer programa del reality. Y es que Brusse afirmó que mintió por miedo a la reacción que tuviera Melyssa por culpa de sus celos. Después de esto, el concursante fue hacia Liseth para pedirle perdón por haber ocultado la verdad.

Mediaset

“Voy a ser valiente y te pido perdón por haberlo negado, me ha dado vergüenza”, admitió Tom a Liseth. Sin embargo, el joven no ha dudado en reprocharle que ella sacara a la luz lo que había pasado entre ambos la noche que se conocieron en Madrid.

Liseth le ha agradecido su perdón y le ha explicado que ella dijo que fue algo sin importancia. “Nunca pretendí hacerle daño a Melyssa”, explicó la tentadora.

