Lía es la soltera vetada por las chicas.

A Alessandro no le ha sentado nada bien esta decisión.

'La isla de las tentaciones' está que arde. La semana pasada los concursantes tuvieron que entregar el collar del veto. Tras mucho debatir, los chicos optaron por dárselo a Óscar, que está empezando una 'relación' con Mayka. En el caso de las chicas, optaron por Lía generando el enfado de Melyssa, que quería ponérselo a Sandra. Durante el último programa de 'El debate de las tentaciones', hemos podido ver en exclusiva la reacción, tanto de las tentaciones como de las parejas, a los vetos. Y, sin duda, la que más nos ha llamado la atención es la de Alessando Livi que se ha molestado mucho por la decisión que han tomado las chicas.

instagram

A pesar de que los chicos estaban convencidos que el collar iba a ir para Sandra, para sorpresa de todos, el veto se lo ha llevado Lía, la soltera que más complicidad está teniendo con el italiano en la villa. Una decisión que no le ha gustado nada, ya que, en esta ocasión, no podrá tener cita con la soltera.

Mediaset

“Me molesta un poquito”, ha asegurado cuando Sandra Barneda le ha preguntado qué opinaba ante esta situación. “Le ha podido molestar a Patry la complicidad que tengo con Lía”, aseguró Livi. “Lo que más me preocupa es que en consecuencia, ella puede tener un comportamiento en la otra villa del que se pueda arrepentir”, concluyó, visiblemente dolido por la decisión que había tomado su novia.

