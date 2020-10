“Vamos a vivir como los ricos” , anuncia Steisy emocionada.

, anuncia Steisy emocionada. La ex tronista y el arquitecto se van a mudar a un pisazo de lujo en plena Gran Vía donde van a tener de vecina a la mismísima Massiel.

. Aunque eso sí, en esta ocasión, el verdadero protagonista es el arquitecto que se ha liado la manta a la cabeza y ha cumplido uno de sus sueños., grita Pablo Pisa a los cuatro vientos desde su canal de Mtmad acompañado por la ex tronista. Sí,pero no de un piso cualquiera,la calle más famosa de Madrid.Una pedazo de casa de la que presumir y que está llena de sorpresas...

“Estaba cotilleando por varias redes inmobiliarias y encontré el piso de mis sueños. Está en Gran Vía y desde mi balcón se ve el Primark. Está recién reformado por un arquitecto muy chulo, está preciosos, tiene 165 metros cuadrados, tres cuartos de baño, dos dormitorios, salón y cocina”, explica emocionado el novio de Steisy.

Pablo Pisa se emociona contando todos los detalles de su nueva casa como que “tiene una bañera a los pies de la cama super bonita”, que el salón y la cocina están unidos y abiertos a dos balcones a la calle maravillosos o que “el suelo es todo de microcemento blanco y las puertas llegan hasta el techo”.

Pero ojo que la decisión de Pablo conlleva otra no tan happy y es que la pareja no va a vivir junta, al menos al principio, sino cada uno en su casa. Y claro, ante tal bombazo, toca que expliquen por qué van a estar separados. “Esta casa es mía, me he la compré yo porque era lo que quería. Siempre he vivido en casas de los demás hasta los 11 años. Soy un poco rarita y no quiero sentirme como una intrusa en una casa que no es mía, con otras normas. Como sé que me va a entrar un agobio y me da un poco de miedo que mis propios problemas desencadenen en una discusión, prefiero seguir con mi pisito. Si yo siento en esa casa que estoy como aquí, yo me voy a vivir contigo. Son decisiones sensatas porque nos amamos y valoramos nuestra relación”, ha explicado Steisy.

Pero vamos que incluso dicho esto, Patri ya está soñando con mudarse a la casa de su chico y más cuando éste anuncia otro bombazo. “Mi vecina de arriba es nada más y nada menos que la grandísima Massiel”, desvela con ilusión Pablo. Además, según el arquitecto Massiel tiene una terraza increíble, por lo que tienen que hacerse amiga suya y Steisy se ha puesto manos a la obra a dorarle la píldora a la cantante: “Si te pones mala o lo que sea, tú me lo dices a mí y lo que haga falta”.

Y aunque Steisy todavía no ha visto la casa, y Pablo solo ha enseñado una foto de la entrada, con todo lo que le ha contado su chico tiene claro que es una pasada. . “Vamos a vivir como los ricos. Voy a chulear que no he vivido así en mi vida. No sabéis lo que vale el alquiler en esa casa”, dice Steisy emocionada. ”Imagínate tú y yo en esa casa en Navidades con toda la calle iluminada”, sueña ya Pablo.

Eso sí, después de la inversión tan grande que ha hecho, Pablo se ha quedado a cero en la cuenta bancaria. “Tengo lo justo para sobrevivir un mes”, reconoce. ”Vendes el piso de Gran Vía y te compras ocho en Granada”, le recrimina la influencer entre risas. “Yo no he parado de currar y no he tirado el dinero, al igual que Patri”, explica el arquitecto. Los dos tienen claro que “hay que ahorrar”. Pues ale, todos a ahorrar a ver si podemos hacernos un pisazo de lujo como ese.

