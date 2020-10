Ni Tom, ni Melyssa... ni siquiera Alessandro Livi, que viene pisando fuerte en 'La isla de las tentaciones', están siendo los protagonistas en esta nueva edición del reality bomba de Telecinco. Las relaciones, los cuernos y los berrinches están tomando gran parte del programa, pero sin duda, hay un protagonista que, a día de hoy, lo está siendo en contra de su voluntad, y no es otro que el peluche Rosito. Fue un recuerdo que Mayka le dio a Pablo para que se acordara de ella en la isla mientras estaban separados, pero parece que quien se ha olvidado de su pareja ha sido ella con su rollete junto a Óscar... y ahora Rosito está en serio peligro.

Pablo amenazó con quemarlo en la siguiente hoguera, mientras Mayka pedía desconsolada a la organización que se lo devolviera, y aunque al final el empresario y DJ no cumplió su promesa, ahora el oso... ¡ha sufrido un ataque por parte de las solteras que conviven con Pablo! ¿qué le han hecho? ¿Le han hecho trocitos y se los van a enviar a Mayka por fascículos? ¿Lo han quemado ellas? ¿Lo han tirado al mar...? Nada de eso... ¡le han colmado de besos!

Podrá parecer un detallazo, pero no lo es: a Luzma se le ocurrió la pesada broma junto a sus compañeras, y el fin no es otro que Mayka se muera de celos cuando vea a su osito de la infancia besuqueado por otras que no son ellas. Es más, ahora mismo, Pablo está dudando en si devolvérselo a la que ya es prácticamente su ex, porque las chicas le han dado tanto amor y tantos besos, que casi han conseguido borrar de él el recuerdo de Mayka... ¿se lo quedará a modo de venganza? Cuando lo vea Mayka, seguro que le da un soponcio...

Entre el amor y el odio

Rosito está levantando muchas reacciones entre los televidentes que quieren que Mayka lo recupere y los que quieren que Pablo lo queme a modo de venganza, pero sin duda, todos le han cogido cariño: hasta Suso se encariñó con su 'doble' gigante en el plató y le colmó de románticos besos, algo que no suele regalar así como así a nadie...

