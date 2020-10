Khloé Kardashian deja boquiabiertos a sus fans con su cambio.

Tristan Thompson y Khloé podrían haberse dado una segunda oportunidad tras haber roto hace casi un año por una infidelidad por parte del jugador de la NBA.

El anuncio del final de 'Keeping Up with the Kardashians' tras 14 años en pantalla y 20 temporadas supuso un antes y un después en la vida de los seguidores del reality y también de sus protagonistas. Nadie entendía por qué el clan más famoso de la televisión (con permiso de las Campos, en España) había decidido decir adiós a su show y es que al igual que las Kardashian-Jenner han crecido delante de las cámaras, son muchos los que 'se han criado' con ellas.

Kris Jenner, la matriarca del clan, reconoció en septiembre, tras conocerse el final del reality, que la que peor había llevado esta decisión había sido Khloé. "No ha dejado de llorar desde que lo anunciamos", reconocía entonces. Ahora, unas horas antes de que se emita el capítulo final de la vigésimo temporada –tranquilos, que el colofón final no llegará hasta principios de 2021 con la temporada 21– ha sido la propia empresaria quien ha explicado cómo se siente.



"Nos dijeron que íbamos a ser un show de relleno y nos advirtieron que no nos acostumbráramos. No había presión porque pensaron que no vamos a durar, así que sólo nos divertimos", reconoció Khloé en una entrevista al podcast 'Contacto de emergencia', presentado por su amigo Simon Huck.

La ex de Lamar Odom explicó que al igual que sus hermanas, 'Keeping Up with the Kardashians' las "convirtió en quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los tuvieron un papel importante en el desarrollo de nuestras carreras y en los cambios de nuestras vidas". Pero también afirma que la familia necesita un descanso: "Es devastador para nosotros. Es triste, pero hemos estado haciendo esto durante los últimos 15 años y tenemos dos semanas libres al año. Es agotador. Todos estamos en un lugar diferente en nuestras vidas y algunos de nosotros necesitamos una siesta".

Pensar en el final del reality aún le crea ansiedad. "Es difícil porque no soy buena con los cambios, pero eso no significa que no necesite un descanso. A veces también tengo miedo de tomar un descanso. Sé que es bueno, pero me golpea en oleadas, como hoy, que he tenido náuseas todo el día y sé que tengo ansiedad", comentó a Huck.

Kim Kardashian se pronuncia sobre el final del reality

La mujer de Kanye West también ha hablado sobre la decisión de finalizar el reality. "Nunca imaginamos que llegaríamos a la temporada dos... ahora, estamos en la vigésima y, a veces, necesitas un descanso. En realidad la razón del fin es muy simple: necesitamos recomponernos. Ya sabes, no hemos tenido un 'break' desde hace catorce años. Hemos grabado las temporadas seguidas, los 'spin off'... y creo que hemos vivido una gran vida. Y ahora tenemos hijos... y nos necesitan. Tiene mucho que ver con esto último también, pero bueno, necesitamos descansar, básicamente", afirmó Kim a la edición británica de las revista Grazia.

