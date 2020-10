¡Qué bonito es el comienzo de una relación! Los besos furtivos, los abrazos inesperados, los regalitos porque sí... todo es un mundo de luz y de color, como cantaba Marisol... excepto si el chico que te gusta tiene novia, que ahí se viene drama. Es lo que les está pasando al trío Melodie-Cristian-Andrea en 'la isla de las tentaciones': la alicantina parece más entregada a Beltrán que a su novio, y el novio parece más entregado a Andrea que a su churri, así que ¿todos contentos? Eso podría parecer, pero es que Cristian aún se resiste un poquito a los encantos de Andrea...

Sin embargo ¡ya hemos tenido beso! ¿Un beso romático? ¿Un beso robado? ¿Un beso traicionero? Pues no, señores: un beso "de juguete": la verdad tras ese beso es que la parejita y todos sus compañeros estuvieron jugando al juego de la botella en Villa Montaña, y claro, si te toca beso, besas y punto. Andrea parecía encantada, y Cristian, que sigue pensando que no va a caer en la tentación, se deja llevar sin muchos miramientos... aunque le intentó hacer la cobra: "Ya que no vamos a f*llar, por lo menos nos reímos", dijo él...

Eso sí: a dormir juntos no le ha puesto muchas pegas, porque él también está falto de mimos, y ahí es cuando Andrea aprovecha: "Con Cristian estoy cada vez más a gusto y aprovecho por las noches para tener acercamiento con él, que es cuando está receptivo", apuntó. Y ese 'pico y pala' parece que le ha funcionado a Andrea, porque ya hemos descubierto que ella y Cristian están juntos fuera del programa...

