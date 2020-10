Dicen que los defectos físicos sólo están en el ojo del que mira, y que cuando nos damos cuenta de ellos, es porque alguien los ha señalado antes. Quizá no sea el caso del todo el mundo, pero desde luego es el de la ex tronista Lola Ortiz: la canaria ha reconocido en suúltimo vídeo para MTMad que se ha sometido a un nuevo tratamiento estético para quitarse la papada, y es que es esa parte de su cuerpo empezó a ser un problema para ella cuando empezó a salir en la tele y la gente, que siempre hay quien ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, la criticaba por ello.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Traumatizada quizá no, pero me rallaba muchísimo. Me daba vergüenza verme", ha confesado Lola, dejando claro que su retoque viene a raíz de los comentarios hirientes de sus haters: la papada nunca había sido algo en lo que ella había reparado antes (a pesar de ser genética, no por exceso de peso), pero al verse en televisión y con el ascenso de su fama, la cosa cambió, como les ha pasado a tantos de nuestros famosos con sus propios complejos...

Mediaset

Tras hacerse un tratamiento que no sirvió de nada al coger un par de kilos, ha tomado la decisión de pasar por quirófano y hacerse una liposucción en la papada: "Con una cánula te quitan la grasa, y durante 2 o 3 semanas tengo que llevar una mentonera", ha contado. "Si fuera sólo un poco, bueno, pero es que en las fotos y en los vídeos, cuando me veo, se me nota un montón".

Mediaset

Dicho y hecho: en el mismo vídeo, Lola ha mostrado el antes y el después de la operación, y aunque la cara era un cuadro al salir del quirófano, como era de esperar, lo cierto es que ya estaba contenta porque sabía que su papada había desaparecido. Estamos deseando ver el resultado final, aunque en su cuenta de Instagram ya hemos podido ver un adelanto de cómo va quedando, aún con el apósito puesto bajo la barbilla, y lo cierto es ¡que se nota un montón la diferencia! ¿Qué pensáis?

Lola Ortiz Instagram

Amazon Prime Day: nuestros favoritos Set sartenes alumnio forjado BRA 74,99 € - 37,99 € COMPRAR Kindle Amazon 89,99 € - 59,99 € COMPRAR Almohadilla de calor Medisana 49,95 € - 28,82 € COMPRAR Secador ThermoProtect Ionic Philips 31,99 € - 19,99 € COMPRAR Crock-Pot SCV400RD Crock-Pot 44,99 € - 25,99 € Irrigador dental Boston Tech 85 € - 34,93 € Plancha Pure Metal BaByliss 119,90 € - 48,99 € Conga 1790 Vital Cecotec 259 € - 178,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io