Marta Peñate se deja llevar y acaba en la cama con Dani

La concursante estalla tras ver unas imágenes de Lester con Patricia

En la temporada anterior de 'La isla de las tentaciones' se vivió uno de los momentos más emocionantes de la televisión. Todo surgió a raíz del grito de Christofer tras ver las imágenes de Fani con Rubén. Una situación que provocó que él acabase estallando mientras corría por toda la isla en busca de su chica con el ya mítico "¡Estefaníaaa!". Un grito que les persiguió durante un largo tiempo y que acabó convirtiéndose en un fenómeno viral. Ahora, parece que Marta Peñate podría eclipsar este grito con uno nuevo. ¿Acabará teniendo el mismo impacto?

Todo ha surgido después de que la concursante de 'La isla de las tentaciones 2' viese unas imágenes en la hoguera donde aparece su chico con Patricia. Una situación que ha provocado que ella acabase perdiendo los nervios. "Yo sé que yo he hecho lo mismo, pero a mí no se me han olvidado los 11 años juntos", ha reconocido Marta Peñate entre lágrimas.

Al finalizar la hoguera, la concursante ha salido corriendo para buscar a Lester mientras le gritaba "¡Mantenido!". Además, ha reconocido que, al contrario que él, ella sí le había respetado durante todos estos años juntos. "Él no ha hecho nada que no haya hecho. Ya lo sé. Pero por lo menos he tenido dignidad en mi pasado. Nunca me ha puesto los cuernos como él a mí, nunca he tenido que pedirle nada... Tendría que haberle dejado", ha recalcado.

Esta actitud ha provocado algunas reacciones entre los colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones'. Uno de los más críticos ha sido Gonzalo Montoya. Según su opinión, con esta actitud ha dejado claro una teoría que él tenía desde que le vio por primera vez, y es que intenta imitar el concurso que hizo Fani en la anterior temporada.

