Gianmarco opina sobre la relación de Adara y Rodri

El italiano regresa a España para participar en un nuevo reality

Tras haber pasado unas semanas encerrado en el pisito de 'Sola/Solo', el Maestro Joao tendrá que hacer las maletas para dejar su lugar a un nuevo concursante. El elegido en esta ocasión ha sido su amigo, Gianmarco Onestini, con quien mantuvo algunas llamadas telefónicas durante los días que ha tenido que permanecer aislado. Parece que el italiano se presenta a este concurso con mucha ilusión y con un objetivo muy claro. El ex concursante de 'GHVIP' está deseando poder volver a enamorarse y espera que durante los días que deba permanecer encerrado pueda llegar a conseguirlo.

Parece que el italiano, con este encierro, quiere sentir lo mismo que sintió por Adara. Habrá que esperar para saber si estar entre estas cuatro paredes tiene el mismo efecto que ya tuvo en Gianmarco en el pasado.

Mediaset

En esta ocasión, para poder conocer a su futuro amor, el concurso ha abierto un formulario para que puedan apuntarse todas aquellas personas que quieran tener una cita con el italiano. Las elegidas podrán disfrutar de una videollamada con él. Un encuentro con el que Gianmarco espera poder enamorarse nuevamente.

Internet

Parece que, desde su ruptura con Adara, el italiano no ha conseguido volver a sentir lo mismo por ninguna otra chica. Una situación que ha provocado que ahora haya decidido volver a España para revivir ese sentimiento con otra persona. Quién sabe si con estas videollamadas podrá volver a conectar con alguien. Un reto al que se le suma la dificultad de tener que permanecer en ese piso encerrado y solo durante una larga temporada.

