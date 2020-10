Pablo está muy dolido con su novia por la infidelidad con Óscar.

Mayka tiene la puerta abierta a una reconciliación con Pablo.

La relación de Mayka y Pablo parece que tiene ya difícil solución. Y es que la de Murcia está cada vez más segura de los sentimientos que tiene por Óscar Ruiz, ex de Andrea Gasca. Tanto es así que ya hasta discuten como si fueran una pareja. Unas imágenes que, como era de esperar, no han hecho ninguna gracia a su pareja, Pablo. El dj no está pasando los mejores días en el concurso. Tras conocer la infidelidad de su novia, el novio de Mayka está seguro de que no quiere volver con ella. No obstante, durante la última hoguera, la murciana ha tenido unas palabras que nos han sorprendido a todos. Parece que Mayka, después de ver a Pablo muy mal en el programa, se ha arrepentido de su comportamiento y estaría abierta a una reconciliación con su hasta ahora novio.

“Creo que me he equivocado. ¿Qué pensará de mí ahora? Creo que Pablo sigue enamorado de mí y yo de él”, ha dicho con la voz temblorosa. Y es que, tras tres años juntos, Mayka ha asegurado que todavía tiene sentimientos hacia Pablo a pesar de estar pasándoselo muy bien con Ruiz.

Eso sí, parece que Pablo, por su parte, tiene claro que no quiere saber nada de su chica. Y es que, en la última hoguera, el dj ha sido testigo de las imágenes más picantes entre Mayka y Óscar. "Es muy vulgar. Vulgar no, lo siguiente. Me da hasta pena. La chica que era ella y la que es ahora teniendo el novio. Me da asco. Un asco increíble", aseguró del comportamiento de su novia en el programa.

"Desde mi punto de vista está quedando mal no, lo siguiente. En el momento que he visto lo de la cama, se me ha parado el corazón porque te quedas en shock. No te lo esperas", explicó. "Me ha dolido mucho. Claro que duele. Y el dolor se está convirtiendo en asco, en rabia, no sé... en todo lo malo que se puede sentir hacia una persona", concluyó.



