Aunque el regreso de Andrea Gasca y Óscar Ruiz nos ha entretenido mucho en 'La isla de las tentaciones', para ellos no ha debido de ser nada fácil: ella llegaba aún enamorada (o eso decía) de Óscar a la isla, mientras que él debía currárselo el doble que el resto de los tentadores por ser 'perro viejo' y todos saber de qué pie cojea. Sin embargo, ambos se han desenvuelto muy bien en el programa, pero ahora Óscar ha desvelado algunos entresijos y su opinión de lo que ha sido volver a República Dominicana... y ha repartido estopa entre unos cuantos a través de su Instagram...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La primera, Andrea: ella dice seguir enganchada a Óscar, pero claro, si lo estuviera de verdad, quizá no habría ido al programa: "Para no reconocer sus errores, ella me intentaba echar tierra a mí encima diciéndome que era un mentiroso (…) Ahí empezó a ir todo cuesta abajo", ha dicho, y ha apuntado a que Andrea no busca un novio, sino tele: "Yo creo que es evidente que no le gusta Cristian, ya que nada más entrar se acercó a Lester (…) y cuando Lester ya no le dio bola ni le dio cita, ella se fijó en Cristian. Y si Cristian no le hubiese dado bola, pues se habría ido con otro. Yo creo que no le gustaba ninguno y que simplemente quería protagonismo".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El que también ha cobrado ha sido Lester, del que dice que está haciendo un papelón sólo para poder liarse con otras y, a la vez, no quedar como el malo de la película: "El primer fantasma aquí es él, ya que su novia le importa una mierda. Le dieron la oportunidad de vetar a Dani y él le dijo a Pablo corriendo que le daba el collar para él, porque estaba frito por volver a la villa y pillar a Patri, y no tener que justificarse de nada". Además, ha querido echar un capote a Marta Peñate: "Tiene un carácter fuerte, y tiene muchos vaivenes, pero es cierto que con ella te lo pasas genial y me parece una chica estupenda".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero sin duda, quien más expectación está levantando es Mayka, sobre todo por saber qué ha pasado con ella tras su lío en la villa: "¿Qué opinas de que se diga que te fuiste a por la más fácil?", le han preguntado sus seguidores, y él ha sido tajante: "Lo primero, no comparto que Mayka fuese la más fácil; y lo segundo, yo cuando entro no sé absolutamente nada de ellas. No sé cómo son personalmente, no sé cómo son sus novios y no sé cómo son sus vidas. Yo simplemente me guío por una atracción física, y la que más me trasmitió en ese momento fue Mayka, y por eso la elegí".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, ha tenido muy buenas palabras para ella, y no ha dudado en decir que 'no se arrepiente de nada' de lo que ha hecho, así que puede que no se hayan ido juntos, pero desde luego tampoco han debido de acabar nada mal... ¡habrá que esperar a la hoguera final para descubrirlo!

Buenas compras de octubre Jersey rayas Cortefiel 49,99 € - 19,99 € COMPRAR Secador iónico Rowenta 33,99 € - 22,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica GUESS 12 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io