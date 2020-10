Operarse el pecho es una lotería, y si no que se lo digan a Adara Molinero, que ha sufrido lo indecible hasta conseguir unas tetas con las que estar feliz y a gusto. Todos la conocimos con un busto prominente, grande y, al parecer, bonito, pero a la ex gran hermana sólo le ha dado problemas desde que pasó por quirófano: dolores, una forma extraña, pliegues donde no debía haberlos... así que ahora, tras la cuarentena, Adara ha decidido pasar por las manos de otro cirujano para arreglárselo... y lo que le ha pasado no lo había experimentado nunca.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sí, Adara está muy, muy feliz tras el arreglo: "Os voy a hablar sin filtros: estoy todo el día mirándomelas porque estoy tan contenta… os lo juro. Han quedado muchísimo mejor de lo que esperaba. Están perfectas. Parecen mías, naturales", ha contado con una sonrisa en la cara desde su Instagram. Y es que, por cumplir su sueño, probablemente no eligió al mejor cirujano que podía, sobre todo porque no le salía tan caro... pero eso ha tenido consecuencias: "Lo que saco de todo esto es que lo barato sale caro. Si tienes que hacerte algún tipo de operación, o tienes algún complejo, o simplemente quieres hacértelo porque te apetece… vete con el mejor. De verdad, no escatimes", ha aconsejado a sus 'followers'.

Adara Molinero Instagram

Adara ha confesado que no estaba nada a gusto con su pecho anterior, y aunque la nueva operación le ha dado muchísimos problemas, ha reconocido que "ha merecido la pena": "Le estaré agradecida siempre al doctor, porque, aparte de los dolores que tenía, que ya me tuve que operar de nuevo por salud, el aspecto (antes) sin ropa era horrible. Me hacía un pliegue feísimo en el pecho, y además eran enormes", ha contado mientras mostraba una foto, que te enseñamos a continuación. Pues nada, ¡que las disfrute!

Adara Molinero Instagram

Buenas compras de octubre Jersey rayas Cortefiel 49,99 € - 19,99 € COMPRAR Secador iónico Rowenta 33,99 € - 22,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica GUESS 12 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io