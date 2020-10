Se rompió los pies veraneando en Turquía con sus cinco hijos, por lo que Katie Price (42) sigue moviéndose en un scooter eléctrico de lo más moderno. Ahora hemos podido ver una de las muestras de amor más rarunas que hemos visto hasta hoy. Y es que su novio, Carl Woods, de tan solo 31 añitos, y con el que sale desde el pasado mes de junio, está dispuesto a demostrarle cuánto la quiere y ha tuneado su ‘carro’ a juego con el scooter de ella. Y por si había pocos rumores de boda rondando a la pareja , los dos vehículos tienen la misma matrícula: curiosamente con el apellido de él...



La ex modelo y la estrella del programa que tanto nos gusta, ‘La isla de las tentaciones’ en Reino Unido, metieron el scooter en el coche y dejaron el taller para presumir por las calles. “Quiero pasar el resto de mi vida con él”, dice Katie. ¡Al menos comparten gustos automovilísticos! ¡A ver si a la cuarta va la vencida!

Agencias

La parejita con sus respectivos vehículos (el de él es un Mercedes AMG valorado en unos 66.000 €) en color lima y con las matrículas tuneadas: Woods K, ella y Woods C, él.

Agencias

El carrito de Katie cabe a la perfección en el maletero del coche de Carl, que con su chica de copiloto presumió de carro en ese color tan propio para ir a una discoteca de polígono, la verdad.

