¡Qué bonito es el amor! El amor correspondido, claro, porque si hablamos de 'La isla de las tentaciones', hay veces que dan ganas de tirarlo todo por la borda y dejar de creer en él. Pero cuando una relación es sana, da gusto, y de eso sabe mucho el maestro Joao (56). El vidente está la mar de feliz con su nuevo chico, Antonio (28), con el que lleva ya saliendo varios meses, y es que después de una relación algo tortuosa con Pol Badía y bastante tortuosa con Alberto Armenteros (con alguna que otra relación fugaz entre medias), parece que Joao vuelve a sonreír... ¿e incluso piensa en casarse?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pues sí: el también ex gran hermano se lo confesó así de claro a Jorge Javier Vázquez cuando el presentador fue a visitarle al pisito de 'Sola/Solo', donde participa Joao, y allí en una breve entrevista, Joao se dejó llevar: "Te lo prometo: estoy súper, súper, súper feliz. Es una relación perfecta y completa, y me siento como nunca", confesaba mientras pensaba en su chico, que también, como Pol y Alberto, había tenido relaciones con mujeres, y ahora se ha enamorado perdidamente de Joao: "Yo sí me casaría", decía con una sonrisa, algo que a Jorge Javier le parece "muy antiguo".

Mediaset

El vidente tampoco ve problema en la diferencia de edad: "Son 28 años de diferencia, pero no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Cuando yo tenga 70, él 44, pero a los 70 el hombre también tiene su actividad y su todo", apuntaba, y añadía: "Estoy tan feliz, de verdad... peor esto viene de hace tiempo. Estoy así de bien porque esto ya viene rodado. Algún día contaremos cómo surgió todo esto desde el principio", anticipaba. ¿Se viene entonces boda... y exclusiva?



Mediaset

Buenas compras de octubre Jersey rayas Cortefiel 49,99 € - 19,99 € COMPRAR Secador iónico Rowenta 33,99 € - 22,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica GUESS 12 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io