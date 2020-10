Bella Hadid podría tener nuevo novio

La modelo se convirtió en tía después de que su hermana, Gigi Hadid, fuese madre junto al cantante Zayn Malik

¡Cómo nos gusta ver a nuestros famosos felices y enamorados! Si este mismo jueves nos enterábamos de que el maestro Joao podría estar pensando en boda, ahora nos enteramos ¡de que la modelo Bella Hadid podría estar estrenando novio! Y ojo, el chico no es un cualquiera: es actor, se llama Duke... y de apellido Nicholson. ¿Tiene algo que ver con el actor Jack Nicholson? ¡CORRECTO! ¡Es su nieto! El joven tiene apenas 20 años (4 menos que Bella), pero podría ser por el que la modelo bebe ahora los vientos y, según el medio estadounidense Page Six, se conocieron en Nueva York el pasado septiembre y están intentando salir en secreto, pero ya habrían hecho un viaje juntos para celebrar los 24 años de ella.

Bella, por su parte, se mostraba plena hace unos días en su cuenta de Instagram: "Este año ha sido abrumador con tantas subidas y bajadas, pero al fin y al cabo me siento muy agradecida de vivirlo. Un año de crecimiento, de cambios, mucha introspección y manifestaciones", escribía, y añadía: "Me siento muy afortunada. Normalmente suelo cancelar cualquier tipo de gran celebración de cumpleaños, pero este año simplemente quería coger a mis preciosas amigas y llevarlas a una aventura que no pudiesen rechazar". Y tanta felicidad, además de por sus amigas, podría venir dada precisamente por un nuevo hombre en su vida...

Un apellido con estrella

Duke es hijo de la hija mayor de Jack Nicholson, Jennifer, que, al casarse, tomó el apellido de su marido, Norfleet, así que el nombre real de Duke no es por el que se le conoce, sino que ha cogido el apellido de su abuelo... ¿quizá para hacerse un nombre a costa del apellido familiar? De momento, parece que no le va mal, porque a su corta edad ya ha conseguido un papel en la película de terror 'Us', que protagoniza la oscarizada Lupita Nyong'o.



Su última pareja fue The Weekend

La última relación conocida de Bella fue con el cantante The Weekend. Empezaron a salir en 2015, pero tras su ruptura, él salió con Selena Gomez. Sólo cuando rompieron, Bella y él lo volvieron a intentar en 2018... pero la cosa siguió sin funcionar. A ver si con Duke va la vencida...

