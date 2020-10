David Otero y Dani Fernández arrasan con el tema 'La noche suena' , incluido en 'Otero y y0, el último álbum de David.



David Otero y Dani Fernández saben muy bien el salto que supone salir de un grupo de éxito y lanzarse a una carrera en solitario que ahora cruzan en una colaboración que tiene título, ‘La noche suena’, el nuevo single del proyecto que ha lanzado Otero y que ya está arrasando. David saltó a la fama con El Canto del loco, mientras que Dani lo hizo con Auryn. Ahora, ambos con nombre propio han creado un temazo que ya está siendo un éxito. Además de contarnos cómo ha sido trabajar juntos, también han posado como auténticos modelos con algunas de las tendencias masculinas de esta temporada.

David viste camiseta de Filantrop, 40 €; americana de Zara, 79,95 €; vaqueros de Pull&Bear, 25,99 €, y zapatillas de Nike, 89,99 €. Dani posa con camiseta de American vintage, 60 €; cazadora de pana de Levis, 130 €; vaqueros de Zara, 29.95 €, y zapatillas de Converse c.p.v. Fernando Roi

Contadme cómo surgió esta colaboración.

David: Desde hace años teníamos la fantasía de grabar juntos porque compartimos mucho. Le llamé, vino a mi estudio y empezamos a componer.

Dani: Los dos vemos la música de una forma muy parecida. No estamos aquí de rebote o para ganar pasta. Sólo pensamos en disfrutar, no en los números.

Dani, dices que David te entiende muy bien…

Sí, él es muy psicólogo. Sabe perfectamente cómo eres, cómo tratarte… Hablar con él siempre te hace pensar. Conocerle me ha cambiado para bien.

David: ¡Menos mal! Soy muy coñazo porque doy muchas vueltas a las cosas a nivel emocional. Nuestro medio es pura emoción, trabajamos para llegar a la gente y creo que es importante entender lo que nos pasa. Yo llevo años yendo al psicólogo.

¿Y ayuda?

Muchísimo. Yo voy a investigarme a mí, no por ningún problema en concreto. Y la verdad es que me ha dado muchas herramientas para entender lo que me pasó durante años. Y justamente Dani ha tenido una trayectoria parecida. Los dos hemos salido de un grupo de mucho éxito y nos hemos enfrentado luego a un proyecto desde cero con nueva imagen. Hay que reconstruir desde la paz, no desde el rechazo ni desde el dolor.



David con un total look de Mango , jersey de cuello vuelto y vaqueros a 39,99 € cada prenda. Dani lleva camiseta Dockers, 29 €; vaqueros de Levis, 99,90 €, y sombrero de Medrano, 75 €. Fernando Roi

Llevas 20 años en la música y te has reinventado varias veces. De El Canto a El Pescao y luego a David Otero. ¿No te dan miedo los cambios?

Hay que saber enfrentarse a los cambios, lo hemos aprendido en esta pandemia. Es más fácil dejarse llevar, estamos dentro de un ecosistema vivo y no podemos mantenernos estáticos. Es como el amor. En una relación, como no estés en constante movimiento con la otra persona y generes ese baile, probablemente te distancies. Si estás parado, la goma se estira y se acaba rompiendo.

Dos décadas dan para mucho. ¿Tu balance?

Al final yo siempre me quedo con el factor humano. Con las risas en la furgoneta, la adrenalina, todas las experiencias vividas. También he sufrido a gente muy tóxica, muy interesada y que en su día provocó mucho dolor.

Y tú, Dani, ¿cómo te enfrentas a la incertidumbre de tu profesión?

Vivir de la música es muy difícil, pero hay que verlo como un trabajo más. No me siento mejor que nadie por dedicarme a esto. Mi hermana es enfermera y también vive con incertidumbre, y tiene que estudiar para seguir actualizada.

¿Y lográis desconectar?

David: Sí, yo sí. Volviendo al tema de los psicólogos, hace tiempo fui a uno que me dijo: “Busca algo que no tenga que ver ni con la música, ni con tu familia, ni con tu entorno habitual”. Y empecé a jugar al golf, y me ha aportado muchísimas cosas. Requiere ser muy meticuloso, ejercitas la concentración, estás al aire libre, pillas vitamina D…

Dani: Yo la verdad es que todavía no he llegado a ese punto. Lo intento y lo consigo en ocasiones, cuando voy a surfear por ejemplo. Pero es cierto que en mi día a día estoy 24 horas pensando en música.

David: ¡Ya cumplirás 40!

David lleva camisa de pana azul turquesa de Guess Jeans, 89,90 €; camiseta negra de Mango, 39,99 €; vaqueros de Pull&Bear, 25,99 €, y zapatillas Vans, 100 €. Dani posa con camiseta gris de Harley-Davidson, 55,14 €; vaqueros de Zara , 29,95 €; zapatillas de Vans, 90 €; calcetines de Jimmy Lion, 12 €, y anillos de Thomas Sabo, desde 120 €. Fernando Roi

El confinamiento también os habrá servido para al menos poder parar un poco…

Dani: Pero no tanto como la gente se piensa. Montamos un festival online, tuve entrevistas por teléfono, reuniones… El confinamiento a mí me pilló en una casa en Cartagena, en la montaña y sin wifi. Al final fue una locura, pero me quedo con lo positivo. Creo que la cultura nos ha salvado durante estos meses.

David: Yo he aprendido a cocinar. Mi plato estrella es la barbacoa (risas).

Dani: Yo soy un desastre. Bueno, ahora sé hacer gazpacho: meter cosas en la batidora y darle al botón.

David, tú fuiste padre muy joven (tiene dos hijos de 14 y 7 años con su mujer, Marina Roveta). ¿Cómo compaginas música y familia?

Siempre he tenido claro que mi prioridad era la familia. Además, con este trabajo también puedes estar mucho tiempo en casa. Lo peor es llevar las ausencias cuando estás de gira o de promo, pero los míos lo afrontan de una manera muy natural. Yo también lo he vivido cuando era pequeño. Mi padre trabajaba en Iberia y tenía un ritmo de viajes muy alto. Mis hijos se han acostumbrado a eso desde niños y no les extraña que pase fuera de casa quince días.

Dani luce sobrecamisa vaquera de Mango, 49,99 €; camiseta de American vintage, 60 €; vaqueros de Mango, 39,99 €; sombrero de Medrano, 75 €, y botines de Zara, 59,95 €. David posa con cazadora vaquera de Levis, 120 €; camiseta beige de American vintage, 65 €; vaqueros de Pull&Bear, 29,95 €, y zapatillas de Nike, 89,99 €. Fernando Roi

Ser padre joven, ¿es una ventaja?

Sí, totalmente. Además, mi mujer y yo siempre hemos ido muy de la mano en todo: en la educación, en cómo llevamos nuestra casa, en cómo enfocamos el trabajo… Marina es mi mánager y vivimos como algo muy bonito todo lo que tenemos a nuestro alrededor.

Dani, ¿tú te ves con una familia en un futuro?

Claro. Siempre he querido tener hijos, aunque lo veo lejano. Tengo 28 años, he sacado mi primer disco y ahora es imposible. Pero sí, soy muy familiar. Me encanta volver con los míos, con los amigos de siempre. Es importante saber dónde estás. Ahora tengo un perrillo y me siento súper responsable (risas). He sido un poco bala y he salido mucho, pero ahora tengo estabilidad. Estoy más calmado.

David: Lo de tener un hijo te nace, no lo puedes racionalizar. Como lo pienses mucho… Yo tuve claro que el amor que sentía por mi mujer no se podía quedar en nosotros.

Dani: Yo siempre he dicho que quiero tener cinco hijos, así que ya puedo empezar pronto (risas).



