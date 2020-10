Darlo todo en el trabajo es algo que todos deberíamos hacer: ser profesionales ante cualquier situación tendría que ser la norma, y aunque hay gente que no la cumple, siempre hay otros que dan el 120%, como Silvia Abril en lo que mejor se le da: hacer humor. Sus personajes a lo largo de los años han sido míticos: ha imitado a Ana Rosa Quintana, a Susanna Griso, a María Teresa Campos y hasta a su hija Terelu Campos, pero sin duda uno de los personajes por la que mas se la recordará es 'la niña de Shrek', que ahora hemos sabido ¡que con los años le ha costado la salud!

Detrás de la joven de comportamiento infantiloide, deslenguada y con escasa higiene personal se escondía un gran trabajo de interpretación que requería estar en forma: "Se solía tirar mucho por el suelo, y tantos años haciendo de la niña de Shrek... le di mi rodilla derecha", confesó recientemente en una entrevista para el programa 'El Grupo', de Cadena Ser, algo que le ha afectado hasta el día de hoy: "Ya no puedo saltar a la comba, no puedo hacer 'running', no puedo hacer 'salting', no puedo hacer el salto del tigre…", confesaba con humor.

La actriz y presentadora se encuentra ahora en un momento mucho más tranquilo de su vida, pero cuando trabajaba junto a su marido, Buenafuente, en el programa del mismo nombre (y años más tarde en 'Late Motiv'), su energía era desbordante, y traía al presentador de cabeza: corría, saltaba, se tiraba por el suelo, se subía al decorado... ¡e incluso se subía encima de los invitados! Un personaje que todos recuerdan con mucho cariño y que, a pesar de los problemas que le ha dado, seguro que ella también.

