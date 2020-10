Dicen que las barbas de los hombres son como el maquillaje en las mujeres: puede hacer que hasta los menos agraciados parezcan unos auténticos pibones. No sabemos si ha sido algo así lo que le ha pasado a Antonio David Flores (lo dejamos a vuestro criterio), pero lo que está claro es que el colaborador de 'Sálvame', y padre de Rocío Flores, ¡parece otro desde que se ha afeitado! Ha sido este jueves cuando ha aparecido en el programa de las tardes de Telecinco con su nuevo look, y las reacciones no se han hecho esperar: sus compañeros le han comentado que parece más joven, aunque ha sido la comidilla de la tarde, especialmente con su bronca con Chelo, que se ha metido con él...

Mediaset

En las redes sociales, la reacción ha sido unánime: no ha gustado. Los tuiteros, que no tienen compasión, no han tardado en afilar sus lenguas comentando el programa, y aunque a nosotros no nos parece que esté tan mal, porque hay que reconocer que Antonio David tiene su atractivo, hay a quienes el cambio les ha parecido poco menos que un horror...

Antonio David está mucho más horrible de lo normal. #YoVeoSalvame — teamvioleta🦁 (@_teamvioleta) October 15, 2020

cuando creía que Antonio David no podía dar más grima va y se quita la barba — Señor de Malyshkina (@Rajetx) October 15, 2020

Qué horror el Antonio David sin barba me meo — elena 🧙🏼‍♀️ (@sweetenergirl99) October 15, 2020

A pesar de ha llamado mucho la atención este cambio, lo cierto es que Antonio David nos tiene acostumbrados a cambios de look cada cierto tiempo: le conocimos con el pelo algo largo y engominado de la mano de Rocío Carrasco, y sin barba. Con los años se lo cortó, se lo volvió a dejar largo en un estilo más desenfadado y reapareció en televisión con barba, para luego incluso hacerse un injerto y lucir pelazo. Ahora que se la ha afeitado, sí es verdad que se ha quitado unos años de encima... ¿pero cuánto le durará el cambio, teniendo en cuenta que pasará de afeitarse cada varios días, a todos para lucir impecable? Apostamos que no mucho...

