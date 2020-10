Rocío Flores está feliz y emocionada porque desde que decidió trabajar en televisión, la vida le sonríe. Defender a su padre en 'GH VIP' y participar en 'Supervivientes' han dado a Rocío Flores el respaldo económico suficiente para volar del nido y empezar una nueva vida junto a su novio Manu en un casoplón de más de 200.000 euros. Además, ambas aventuras televisivas, también han dado a la sobrina de Gloria Camila la popularidad suficiente como para convertirse en influencer. Por todas esas razones, entre otras, su 24 cumpleaños era especial. Y así quiso celebrarlo.

Aunque los cumplía el 13 de octubre, Ro decidió celebrarlo con su pareja, su familia y un reducido grupo de amigos el domingo 11 comiendo en una terraza de Málaga, a la que llegó cargada de regalos. Aunque se fue con más: un gran ramo de flores, unas botas y un bolso.

Olga, la mujer de su padre, le ayudó con ellos y Rocío Flores no podía estar más feliz. Sobre todo por las miles de felicitaciones que recibió en Instagram, entre ellas las de su padre Antonio David o la de su tía Gloria Camila: “Felicidades, mi rubia, te amo. Como hermanas.”

Sólo faltó una felicitación: la de mamá, que sigue sin dar un paso al frente y reconciliarse con ella. “A mí me gustaría que llamara a su hija”, dijo Antonio David en 'Sálvame', pero Rocío Carrasco no lo hizo. “La vida es como es”, dijo en ‘Viva la vida’ hace sólo unos días…

La niña de sus ojos

Antonio David también utilizó Instagram para felicitar a su primogénita. El colaborador de ‘Sálvame’ escribió un mensaje de lo más tierno a Rocío Flores: “24 años a tu lado, contigo siempre sin soltarte de la mano. Te quiero mucho, hija mía”. Rocío, que siente adoración por su padre, respondió: “Muchas gracias, jefe”.

Además, Rocío colgó esta bonita foto en redes con globos para agradecer todas las muestras de cariño que había recibido. “Soy muy afortunada”, escribió.



