Aurah Ruiz habla claro: "Estoy actuando con mis sentimientos"

La ex gran hermana explica cómo se lo ha pasado en su viaje a París

Aurah Ruiz ha aprovechado su canal de 'Mtmad' para responder a todas aquellas personas que le han estado criticando tras haber realizado un viaje a París. En especial, la ex concursante de 'GHVIP' ha querido responder directamente a Lola Ortiz. Según ha explicado, la ex tronista ha realizado un comentario en el que opinaba que Aurah podría "haberse quedado en París para siempre", entre otras cosas. Una actitud que no ha gustado nada a la canaria y que ha provocado que acabase estallando. "Yo nací aquí, crecí en Gran Canaria, vivo aquí de toda la vida", le ha recordado.

Además, ha insistido en que la que se tiene que "ubicar" es ella. "Te tuviste que venir de Madrid y yo sé el motivo. Ubícate tú, yo estoy en mi zona", ha explicado. Unas palabras con las que quiere dejar zanjada la polémica ya que, según ha explicado, no quiere volver a hablar de ella.

Por otro lado, también ha querido responder a todos aquellos que le acusan de haber realizado un viaje "de placer" a París sin su hijo. "Viaje de placer negativo, porque el padre trabaja allí, con lo cual estaba trabajando, y lo segundo, no me he ido de vacaciones en todo el verano, y gracias a Dios tengo los mejores padres del mundo que quieren a mi hijo como su fueran el suyo propio", ha indicado.

Aurah Ruiz ha reconocido que ha regresado de un viaje "inolvidable" a París. La canaria ha reconocido que en el pasado estuvo viviendo en esta ciudad pero que fue durante una época muy dura donde no pudo disfrutar de muchas cosas. Sin embargo, ahora ha podido ver cosas nuevas y disfrutar.

En cuanto a los que le critican por su forma de vestir o por haber pasado unos días de vacaciones, la canaria ha dejado claro que no le importa lo que puedan decir de ella. "Tengo que decir que lo que diga la gente a mal me suda un pie, me la pela, me da igual, no me interesa, si me interesara lo que dijera la gente no saldría de casa".

De esta forma, ella tiene pensado seguir disfrutando y haciendo lo que siente en cada momento sin tener en cuenta lo que puedan decir de ella.

