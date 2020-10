Lo reconocemos: la orientación sexual de cada uno es cosa de cada uno, pero cuando un famoso se abre a hablar sobre ello, puede ayudar a dar visibilidad a una comunidad y a normalizarlo. Ya lo hizo, por ejemplo, el cantante Pablo Alborán reconociendo su homosexualidad hace unos meses, y ahora ha sido el colaborador de 'Salvame' Kiko Hernández el que ha querido romper una lanza en favor de normalizar su orientación: "Soy asexual", ha confesado en su programa mientras le preguntaban sobre relaciones y fidelidad a colación de 'La isla de las tentaciones', y no ha sido lo único que ha contado...

"Soy muy cerrado", ha confesado, y respecto a la honestidad en la pareja, también ha sido claro: "No perdonaría una infidelidad". Seguramente no será un problema para él, ya que actualmente no tiene pareja, y así se lo ha confesado a Jorge Javier Vázquez, al que también ha dicho el tiempo que lleva sin relaciones: "Ufff… cuatro años, es que no me apetece, mi única preocupación es que tengo que perder los tres kilos que he engordado en vacaciones", ha dicho con humor.

Gtres

¿Qué es ser asexual?

Las personas asexuales son aquellas que no sienten necesidad ni placer por las relaciones sexuales. Normalmente es un aspecto de su vida al que no dan importancia alguna, y en algunas ocasiones puede ser un colectivo bastante oprimido, ya que apenas tienen visibilidad, y pueden llegar a sentir un gran presión social y estrés por no tener esa apetencia. ¿Significa eso que no tienen deseo sexual? No: pueden tenerlo en forma de fantasía, pero a la hora de trasladarlo a lo físico, les da pereza, y en ocasiones hasta vergüenza o incluso asco.

telecinco

Eso tampoco significa que vayan a estar solos toda su vida: también pueden tener pareja, pero desde luego no será una con la que el sexo sea algo fundamental, sino todo lo contrario: será una relación en la que el deseo se traduzca en otro tipo de expresiones, pero desde luego, en la mayoría de los casos, tendrá que ser con alguien también asexual, aunque, en contra de lo que se pueda creer, los asexuales a veces pueden tener también relaciones sexuales, pero no son al uso: en la mayoría de casos, se pueden calificar como 'insatisfactorias' para el resto de las personas, pero los asexuales las disfrutan de otra manera, como sencillamente sintiéndose queridos, o incluso sabiendo que son la razón del disfrute de la otra persona.



