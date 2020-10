Mayka, Melodie y Patry disfrutan de una particular cita a tres con Guille 'El Largo'.

Los cuatro quedaron a comer con el tentador a quien expulsaron de 'La isla de las tentaciones' por ser “un gran amigo”

Las citas de 'La isla de las tentaciones' no se han acabado, la aventura continúa más allá de República Dominicana. Mayka Rivera, Melodie Peñalver y Patry Guimeras han disfrutado de una particular cita a tres con uno de los tentadores con el que compartieron risas y fiestas en Villa Playa. Después de la intensa experiencia que supone el reality, entre las tres chicas ha quedado una bonita amistad que ahora siguen cultivando. Mayka, Melodie y Patry han compartido mesa y mantel con Guille 'El largo', el tentador al que precisamente ellas mismas, junto a Marta Peñate y Melyssa Pinto, expulsaban de 'La isla de las tentaciones' en la última gala por haberse convertido en “un gran amigo”. Una amistad que continúa y por eso han quedado a comer con él en Madrid.

Instagram Guille 'El Largo'

Este jueves 15 de octubre, los cuatro han disfrutado de una divertida comida en la terraza Teckel, de uno de los restaurantes de moda de la capital madrileña. “Con mis bombones” presumía 'El largo' en sus redes sociales donde subía una foto con Mayka, Melodie y Patri. Además, durante la quedada Guille no paró de lanzarles piropos. “¿Tienes que decir algo de las croquetas?”, le preguntaba Melodie a lo que él respondía de lo más pícaro “la que he probado estaba muy buena, como vosotras”.

Mayka, Melodie y Patry se lo pasaron genial bromeando con 'El largo' quien además les grabó haciendo un divertido tiktok con el momentazo protagonizado por la cubana cuando exigió una hoguera de confrontación con Alessandro tras ver por primera vez imágenes suyas en Villa Montaña acercándose a Lía.

Instagram Patry Guimeras

Aunque Patry Guimeras fue la última en llegar a 'La isla de las tentaciones', al sustituir a Inma Campano que decidía abandonar para marcharse con su novio Ángel, apuró al máximo sus días allí y consiguió conectar rápido con el resto de chicas que ya eran una piña. La cubana se lo pasó en grande durante la comida con Mayka y Melodie, quienes volvieron a quedar después a solas para cenar.

Instagram Guille 'El Largo'

Pero además durante la comida, nos enteramos de que Guille 'El larg0' se ha convertido en uno de los famosos que sube sus fotos más hot y picantes a una conocida app de pago para adultos, como este verano supimos que hacían también Patricia Steisy o Amor Romeira, entre otros muchos. ¿Podremos ver allí si realmente hace honor a su apodo?

