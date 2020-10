Hablar de Shakira es hablar de éxito, pero sobre todo es hablar de sensualidad. La colombiana baila como nadie, y lo demuestra cada vez que se sube a un escenario. Ya lo vimos, por ejemplo, el pasado febrero en la Super Bowl, donde compartió protagonismo con Jennifer Lopez, pero es que en su vida privada ¡también se marca bailes geniales! para muestra, un botón: la artista ha celebrado el cumpleaños de su hermano Tonino, y con él se ha marcado un espídico baile en su casa que, si lo hacemos el resto de los mortales, tenemos agujetas hasta el fin de semana que viene...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A ritmo de la canción 'Plátano maduro no vuelve a verde', del cantante Nelson Cordero, los dos hermanos han disfrutado de un baile y, sobre todo, de la alegría de poder celebrar un año más juntos, y es que, aunque sólo son hermanos por parte de padre, se han criado tan juntos que es como si no hubiera diferencias entre ellos por ser de familias distintas. Y es más: Shakira le ha dado trabajo a su hermano, y fue su 'road manager' en su accidentado 'El Dorado World Tour', una gira que la cantante tuvo que ir posponiendo por su operación de cuerdas vocales.

"Feliz cumpleaños, Tonino. El mejor hermano ❤️", le ha dedicado Shakira en Instagram junto al vídeo, y es que está claro que es con él con quien tiene más y mejor trato: la cantante tiene otros 7 hermanos más, pero parece que su 'ojito derecho' es, sin duda, Tonino...

Buenas compras de octubre Camiseta estampada Cortefiel



19,99 € 5,99 €



COMPRAR Secador iónico Rowenta 33,99 € - 22,99 € Mascarilla higiénica Slowlove

9,99 € COMPRAR Sérum con retinol ELBBUB 12,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io