"La yaya es inigualable pero estoy segura de que lo vas a hacer genial", con estas palabras de ánimo de la voz de su hija, Rocío Flores, se subía Antonio David al escenario de las Verbenas de Sálvame para interpretar 'En el punto de partida', uno de los temas más difíciles de la que fuera su suegra, Rocío Jurado. Aunque estaba algo nervioso, confesaba hacerlo con todo "el cariño y el respeto" posible, aunque tenía claro que era una canción muy difícil: "Me podías haber puesto 'Como una ola", se quejaba el colaborador en los ensayos con Alejandro Abad. Pero el productor estaba feliz, tanto que se atrevió a criticar al resto de colaboradores de 'Sálvame': "Eres muy perfeccionista, para mí es una novedad".

Aunque no ha tardado en recibir críticas, aquí os dejamos un trocito de su actuación a ver qué os parece a vosotros...

Que poca verguenza tiene Antonio David, no tiene bastante con arruinar la juventud de Rocio Carrasco, vivir de ella y hablando mentiras d ella en la tv, ahora provocando imitando a Rocio Jurado...

Este tio da vergüenza



pic.twitter.com/oa84Begh7q — El zorro! ⚔️🦉 (@GhBuho) October 15, 2020

Él se ha sentido tan seguro que hasta se ha atrevido a asegurar que podría sustituir a Anabel Dueñas en el musical homenaje a Rocío. Ojo ahí.

Con un vestido customizado con una imagen de su hija, de color rojo y con volantes negro, peluca y peineta incluida, el colaborador se ha metido en el papel absolutamente, tanto que ha recibido nada más y nada menos que un ¡10! por parte de sus compañeros. Además, a través de la web del programa, los espectadores también puntuaron a Antonio David con un diez. ¿Estáis de acuerdo? Lo que no sabemos es cómo le habrá sentado la actuación a Rocío Carrasco.

