¡Todo al morado! Sí, esa ha sido la apuesta de Justin Bieber y su mujer, Hailey Baldwin para su última salida pública. Bueno, no tan pública, o al menos no pretendían que lo fuera, pero es imposible que no acaparen miradas allá donde van. La pareja decidió salir a cenar la noche del jueves y lo hicieron de lo más conjuntados: Ambos con 'looks' morados. Ella escogió unos pantalones de cuero en ese color al igual que su blusa transparente (con lazada en el cuello), aunque rompió el monocromático con una gabardina en color camel. Su chico, por su parte, era bastante más informal. El cantante apostó por ir con un toque más deportivo con una sudadera y un maxi pantalón ancho. Añadió una gorra gris y una enorme cadena de plata.

gtres

La pareja salió a cenar al restaurante ZZ's Clam Bar en NoHo y no pudieron evitar los 'flashes' de los seguidores que se cruzaron con ellos paseando por la calle, eso sí, evitaron acercarse a sus 'fans' y cumplieron con todas las medidas de seguridad hasta llevando, en todo momento, las mascarillas.



Sin duda estas citas mantienen viva la chispa del amor y de eso saben bien Justin y Hailey... ¡Qué monos son, por favor!

El 'look' de Hailey ha resaltado, una vez más, las piernas XXL de la modelo, de las que no duda en presumir en cada ocasión que puede. Hace solo unos días la veíamos presumir de piernas con un estilismo mucho más informal.

gtres

