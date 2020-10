Fani se replantea su futuro con Christofer, ¿ruptura a la vista? ¿Adiós a la última pareja que queda de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'?

La pareja está en crisis y parece estar llegando a su final... "He cancelado la boda", asegura Fani.

Ha confesado que "no puedo más" y es que después de haberle sido infiel públicamente asegura que se ha volcado en él y en que no le falte de nada, "en trabajar a tope para mi familia" y ha llegado un momento en el que cree que "tengo que parar". "Tengo que pensar en mi futuro, en mi hijo... me lo estoy replanteando todo", asegura. Confiesa que se siente juzgada cada día, "se me ha puesto la etiqueta de villana de por vida y no, me dejé llevar por mis sentimientos" y que ha estallado porque no puede más con todo el peso: "He preferido que me insulten a mi por redes y que a él no le digan nada y jamás hablaré mal de él, que yo me esté replanteando mi futuro no quiere decir que lo hayamos dejado, es un bache".



Fani ha tomado una decisión de lo más drástica: "He cancelado todo, no quiero casarme, no quiero tener un bebé ahora mismo...". Tiene claro que "es un hombre fantástico y le quiero, pero no todo es eso, tiene que haber algo más, pero no porque él no sufra tengo que sufrir yo", se ha sincerado.

La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha roto completamente al confesar que le gustaría hablar de esto con su madre o con "una hermana en condiciones": "Qué asco, la mierda de vida que me ha tocado vivir", aseguraba con lágrimas en los ojos en su canal de Mtmad, donde se ha abierto en canal sobre todo esto.

"Me cuesta mucho tomar decisiones porque no quiero hacer daño a la única persona que me ha amado y me ha respetado en los años que tengo", asegura, pero parece tener bastante claro lo que siente. "No tiramos la toalla y seguimos luchando pero la que se tiene que aclarar realmente soy yo", ha zanjado.

