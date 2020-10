Melyssa Pinto o Melyssa de España, vaya, porque muchos la han coronado ya como la nueva reina, y no es para menos... Su rapapolvos a Tom después de ponerle los cuernos en su cara y después de decirle que todo era "un juego" y que la quería ella se ha hecho tan viral que no hay quien no sepa quienes son. El trío calavera Melyssa-Tom-Sandra ha abierto bandos, pero sentimos decir que Melyssa se lleva la palma en cuanto a apoyo. Ha recibido tantísimos mensajes de cariño que ella misma ha querido lanzar un mensaje agradeciendo a sus seguidores todo el amor que le ha llegado: "He recibido muchísimos mensajes y no os he dicho nada. Os quería dar las gracias por todo el apoyo que me dais, os leo y de verdad os quiero muchísimo", ha confesado abrumada por el cariño, "sois increíbles, no me puedo sentir mejor y más querida por todos vosotros. Os mando un abrazo del tamaño del mundo mundial".



Frases como "todo lo que no me has valorado tú, me valoro yo ahora mismo", "yo acabo de subir de rango, soy mejor persona que Tom", "me he dado cuenta de que no necesito un hombre para seguir adelante", "te vas arrepentir por que has perdido a una mujer, yo no he perdido nada, por que tu no eres un hombre", han hecho que sus seguidores crean que habría que ponerle, incluso, un altar.

Eso sí, también tiene sus detractores... No todo es color de rosa.

