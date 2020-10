Noemí Salazar desvela el motivo de su ausencia: "He estado muy mal". Noemí confiesa que ha estado muy mala y ha pasado unos días muy duros.

Noemí Salazar descubría el resultado del test de embarazo junto a su madre Raquel.

En su regreso con 'Los Gipsy Kings', Noemí Salazar vivía unos momentos de incertidumbre al confesar que no tenía el periodo y que se notaba algo revuelta. Entonces descubrió que estaba embarazada: “Por un lado es bueno, es una bendición, no lo sé. No me lo esperaba”. Sin embargo, las cosas no han salido bien... En estos últimos días, la joven se notaba cansada, con dolores de espalda y en los riñones, y confesaba estar teniendo ligeros manchados, por lo que su chico, Antón, no dudaba en llevarla volando al médico: "Vamos y nos quedamos más tranquilos, tienes mala cara", confesaba. Y en su visita al médico descubrían que el bebé que esperaban no tenía latido. Noemí había sufrido un aborto natural.

“Llevaba un par de días sangrando. Esta mañana hemos venido al hospital y no hay latido, hemos perdido al niño”, ha confesado Noemí, entre lágrimas, a su madre, a quien llamó corriendo tras enterarse. En ese momento, Raquel ha intentado tranquilizar a su hija: "Noemí, tranquilízate, estate tranquila, te quiero mucho mi vida". La joven no dudaba en pedirle que se acercase al hospital para estar a su lado.

cuatro.com

Una noticia muy triste para la familia Salazar y que ha sido todo un varapalo para Noemí y Antón. ¡Ánimo chicos! Habrá que esperar para ver a Noemí siendo mamá de nuevo... ¿O se animarán a ir a por otro hijo antes de lo que esperamos? ¡Tendremos que seguir viendo a los Gipsy!

Buenas compras de octubre Camiseta estampada Cortefiel



19,99 € 5,99 €



COMPRAR Secador iónico Rowenta 33,99 € - 22,99 € Mascarilla higiénica Slowlove

9,99 € COMPRAR Sérum con retinol ELBBUB 12,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io