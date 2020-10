Melodie reflexiona sobre su relación con Cristian: “Es tan fácil hacerme feliz… pero él no quiere"

La relación entre Melodie y Cristian parecía más que consolidada. Son conocidos en su pueblo por su historia de amor: Cuando se conocieron, ella era la novia del mejor amigo de Cristian y él era la pareja de la mejor amiga de Melodie. Sin embargo, el amor surgió entre ambos y decidieron iniciar un camino juntos. "Cristian y yo somos famosos en Elche por haber traicionado a nuestras parejas", reconocía ella en su entrada a 'La isla de las tentaciones'. Según ha confesado la propia Melodie, hasta se habían comprado un piso juntos, pero parece que las cosas no están yendo como pensaban... Llevan 9 años juntos y todo pinta a que hasta ahí han llegado. ¿El motivo? No paran de dudar, hasta Cristian confesaba que había entrado para romper su relación y no para consolidarla. Ahora es Melodie la que hace balance de su relación y no pinta bien.

“Es tan fácil hacerme feliz… pero él no quiere. No le sale. Sé que me quiere, pero no como yo quiero”, confiesa. Aunque sabe que sus palabras le van a doler, está pensando en ella: “Pienso en su familia, sus amigos y sé que esto le va a herir en lo más profundo de su orgullo, le va a hacer sentir mal”, reflexiona.

La hoguera final está a la vuelta de la esquina y tendrán que tomar la decisión crucial: Seguir juntos o romper su relación. De momento parece que ocurrirá lo segundo, pero aquí todo puede pasar.

