Melyssa Pinto se pronuncia tras romper con Tom y agradece las muestras de cariño. La participante de 'La isla de las tentaciones' ha lanzado un mensaje a sus seguidores.

Melyssa abandona 'La isla de las tentaciones' tras su hoguera de confrontación con Tom.

Patri Guimeras fue una de las últimas en entrar en 'La isla de las tentaciones'. Lo hizo tras la salida de Inma y Ángel y se aventuró a poner su amor con Alessandro Livi a prueba. Pero que entrase más tarde no ha impedido su integración en el grupo y ha conseguido llevarse de maravilla con las chicas, sobre todo con Melyssa, a quien llama "hermana" y a quien le ha dedicado unas emotivas palabras tras su hoguera de confrontación con Tom Brusse. "Melyssa es el verdadero ejemplo que detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en guerrera", comienza escribiendo la joven. "Muchos de aquellos que la llaman loca, sueñan con tener su coraje. Ella es de ese tipo de chicas que plantan su propio jardín y decoran su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores... INDEPENDIENTES, las llaman".

"Y tengan claro que de la misma manera que te incluye en su vida, te saca de ella. Una mujer independiente está contigo porque te ama, no porque te necesite . Si desea la luna, ella misma se la baja. Ella conoce su valor y no tiene miedo de estar sola sino lo reconoces. Con toda certeza puedo decir que el dolor es el mejor maestro entrenador, y gracias a él te has convertido en la mujer que eres hoy: una mujer valiente, fuerte e independiente, porque hay mujeres con más huevos que un hombre", añade, "te quiero hermana ♥️".

Unas palabras que han emocionado a sus seguidores y a la propia Melyssa: "GRACIAS! Tú eres increíble por dentro y por fuera! Te quiero❤️".

