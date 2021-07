Goldie y Kurt parecen dos adolescentes enamorados a pesar de llevar ¡casi 40 años juntos!

Hace unas semanas pudimos ver a toda su prole de vacaciones en Grecia: ¿adivináis quién se quedó durante horas con los niños...?

Nunca han pasado por el altar, pero Goldie Hawn, de 75 años, y Kurt Russell, de 70, son la viva imagen de la felicidad, y es que no hay más que verles en las fotos que tenemos de ellos de este verano en Saint Tropez (aunque si nosotros estuviéramos allí como ellos, también tendríamos una sonrisa de oreja a oreja). Empezaron a salir en 1983 y desde entonces no se han separado. Están tan enamorados como el primer día, y de hecho es que, viendo estas fotos, casi parecen más dos adolescentes más dos septuagenarios.

Gtres

Durante sus vacaciones en Saint Tropez están demostrando que el secreto de un amor tan duradero reside en el humor. Al veterano actor le costaba literalmente caminar con tanta risa compartida con su mujer de camino a la lancha que debía conducirles al yate con el que siguen disfrutando de unas vacaciones por Europa que comparten con la hija de Goldie, la también actriz Kate Hudson, su marido y su prole, para la que ejercen de orgullosos abuelos (y, en ocasiones, también de canguros, porque serán ricos... ¡pero mejor los yayos que una nanny!).

Gtres

Gtres

Goldie, además, parece que todo le resbala en estas vacaciones, y es que ¿fiesta en el yate? Sonrisas. ¿Me persiguen los paparazzis? Más sonrisas. ¿Casi me la pego pasando de la lancha al yate? Me meo viva. Vamos, que estar al lado de esta mujer tiene que se un cachondeo todo el día. Normal que, a pesar de la edad que tienen ambos, estén tan jóvenes y lozanos. Desde luego ¡es la mejor crema antienvejecimiento!

