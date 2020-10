Kylie Jenner desvela la colección de maquillaje en la que ha colaborado con su hija, Stormi. Todavía se hace pis encima, ¡pero Stormi ya es toda una empresaria como mami!

No es la primera vez que la pareja se toma un descanso y retoma su relación poco después.

El pasado 2 de octubre la pareja ponía fin a su relación y parecía ser de manera definitiva, pero es que en este clan ya no damos nada por sentado... y mejor no hacerlo porque ahora resulta que Kylie y Travis podrían haber retomado su relación. Las alarmas han saltado cuando la modelo ha compartido una nueva fotografía juntos y aunque no ha puesto ni título a su estampa más allá de comentar la ropa que lleva puesta ( "Vestido de Matthew Williams para Givenchy. Esta colección es WOW! Felicidades. No puedo esperar a ver más", ha escrito), no ha podido evitar las especulaciones. Todo apunta a que han vuelto, para qué engañarnos, si no mirad bien esa imagen, pero no vamos a confirmarlo al 100% no vaya a ser que mañana nos sorprendan tomando caminos separados otra vez.

¿Habemus reconciliación o es una mera estrategia publicitaria?

La relación entre Kylie Jenner y Travis Scott ha sido bastante intermitente, pero parecían guardar buena relación pese a romper a los pocos meses del nacimiento de su primera hija en común, Stormi. Una buena relación que parece ha llegado a mucho más... O al menos eso deseamos, nosotros y todos los fans de la pareja, que sin duda son muchos.

Los dos han sido inseparables durante el verano, celebraron el cumpleaños de Kylie en un espectacular yate con amigos y familiares e hicieron un viaje juntos a principios de este año, en el mes marzo, después de que salieran a la luz rumores de una posible infidelidad por parte del cantante, lo que supuso una de las mayores crisis de la pareja, aunque el lo negó en todo momento. Pero algo se rompió entre ellos hasta... ¿hoy?

