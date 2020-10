Madre mía, ¡casi nos quedamos sin Anabel Pantoja! La colaboradora de 'Sálvame' siempre ha sido muy natural en sus redes sociales, y como siempre cuenta igual lo bueno que lo malo, este fin de semana nos ha sorprendido revelando que este lunes tendrá que pasar por quirófano. ¿Qué ha pasado? La sobrina de la tonadillera ha querido demostrarnos sus nueva afición, el surf, que ahora comparte con su chico, Omar Sánchez (todo un profesional que incluso imparte clases en su tierra natal, Gran Canaria), pero ha tenido tan mala pata, y nunca mejor dicho, que en una de esas se rompió el peroné... y adiós a la ilusión de coger olas.

Sin duda, esto es amor. Anabel quiere compartirlo todo con su churri, hasta los momentos que el instructor de surf canario pasa en el agua. Hace unos días, la colaboradora de ‘Sálvame’ se animó a recibir sus primeras clases en una playa de Gran Canaria. Enfundada en el neopreno y con la camiseta de la escuela de su novio, Marcallao, la colaboradora se tiró en plancha con su tabla a buscar la ola. Feliz y muy orgullosa del esfuerzo deportivo, la sobrina de Isabel Pantoja compartió en su Instagram unas fotos muy divertidas: “Creo que me hacen falta un par de clases más… ”, publicaba con mucho sentido del humor. “Empezamos con el surf en Marcallao. Estoy muerta, reventada y sin poder moverme, pero el jueves vuelvo”. Quién le iba a decir que lo de reventada y sin poder moverse iba a ser literal sólo unos días después...

Cuarentena juntos

La sevillana, ex concursante de ‘Sola/sola’, está radiante con su nueva vida en Pozo Izquierdo, Gran Canaria, junto a Omar, a quien ella llama 'el negro'. En abril Anabel se instaló con su chico en la isla canaria, juntos pasaron el confinamiento y retrasaron su boda por la pandemia. Con unas cuantas clases más, veremos a Anabel compartir tabla con su chico... aunque, eso sí, cuando se recupere del todo. ¡Qué pena!

