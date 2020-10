Maite Galdeano no pudo visitar a su hija Sofía en 'Sola/solo' por posible covid.

Muchas veces se ha cuestionado la relación de Maite con su hijo Cristian. El horóscopo te da una pista.

Maite Galdeano ha decidido enseñar sus trucos para mantenerse en forma. La madrísima de Sofía Suescún, además de ser conocida por sus apariciones estelares en los platós de televisión y por los espectáculos que monta, también es considerada una nueva influencer de redes sociales. En su Instagram genera mucho contenido con videos, stories y fotos con sus seres más queridos. Y también con sus trucos para mantenerse en forma. Mediante un video de Tik Tok, ha mostrado su entrenamiento para mantener cuerpazo. Se centra en los glúteos y lo hace con una pelota de pilates dando saltos y saltos. Así enseña a sus seguidores lo fácil que es tener un culo top de la manera más divertida.

"Entrenando mi pompis". Así titula su nuevo video en Instagram compartiendo sus mejores trucos para mantener unos glúteos de escándalo. Maite siempre ha intentado cuidar su estética. Lo pudimos apreciar hacer unos años atrás con sus primeras operaciones de cara. Lo que no se sabe al 100% es si se ha retocado otras zonas de su cuerpo. Desde sus inicios, todo el mundo sabe que Maite cuida mucho su apariencia. Muchos comenta que es por genética, pero otros están confiados en que todo ese esfuerzo, e incluso varios retoques que se ha hecho en cara y cuerpo, es por la obsesión de aparentar ser más joven. Incluso muchos dirían que es para parecerse a Sofía, ya que siempre se ha comentado que Maite podría tenerle algo de celos a su hija.

A Maite le gusta la provocación y el dar que hablar. Ya lo ha demostrado en sus continuadas apariciones en televisión. Ya sea discutir y provocar a sus compañeros de programa, meterse en la vida sentimental de su hija o discutir y sacar los trapos sucios del resto de su familia, en concreto de su hijo Cristian.

Lo último que hemos podido saber de la gran compositora de 'La papela del camión' es que se quedó sin poder visitar a Sofía por un posible positivo en Covid. A esperas de los resultados de la PCR, Maite pudo contactar con su hija por videollamada.

"A ver, no te preocupes, es que en la entrada de Mediaset me han hecho la prueba del covid y he dado positivo en unos anticuerpos (...) Me han dicho que por protocolo tengo que hacerme una PCR, me tienen que meter el palo por las narices, porque puedo ser positivo en covid asintomática", explicaba Maite.

