Edurne se ha vuelto viral en Tik Tok gracias a 'La isla de las tentaciones'

La cantante espera su primer hijo junto al futbolista David de Gea

Que 'La isla de las tentaciones' nos está dando grandes momentos, no lo podemos negar. Desde que se estrenara el reality en 2020, habrá un momento de cada edición que quedará para el recuerdo: en la primera, el grito de '¡¡Estefaníaaaaa!!' -por parte de Christofer- recorrió España; en la segunda edición, la quema en la hoguera del peluche Rosito fue lo más comentado, y en esta tercera edición hay un momento que hemos repetido hasta la saciedad y que se ha convertido en meme por derecho propio: 'la manita relajá' de Lucía.

Precisamente este meme ha vuelto viral ni más ni menos que a Edurne: la cantante, y jurado de 'Got Talent', es súper fan del programa y de Tik Tok, donde ya se puede considerar tiktoker profesional, porque ha mezclado ambas cosas y ha salido una joya de las redes sociales como esta:

Edurne, sin comerlo ni beberlo, se ha vuelto viral gracias a esta parodia protagonizada por sí misma y la mano de su chico mientras éste intenta robarle palomitas de un cubo gigantesco, y ha provocado las risas de, al menos, más de medio millón de personas que le han dado 'like' a su publicación, y otras más de 7000 lo han compartido en sus redes.

De hecho, no sólo nosotros, mortales a pie de calle, somos los que disfrutamos del reality: además de Edurne, nuestros famosos también se han enganchado, como el futbolista Joaquín, el cantante Xuso Jones o la presentadora y humorista Susi Caramelo, que tiene hasta su propio hashtag para comentar el programa en redes: #LaIslaDeLasFelaciones.

Edurne, por otro lado, es una gran forofa de Tik Tok, y en sus vídeos los demuestra. ¡Qué talento innato para hacernos reír con tan poquito! Hasta ha conseguido que Isabel Pantoja se una a los 'challenge' de baile...

