Ya está aquí, ya llegó el momento favorito de la semana: los horrores de nuestros famosos. Una vez más, hemos buceado en los archivos fotográficos de medio mundo para rescatar esos momentos que nuestros personajes populares favoritos querrían borrar de su memoria pero que nuestra hábiles cámaras han podido captar. Si no ¿qué os parece la última ocurrencia de Johnny Depp de salir de esta guisa a la calle? Cazadora no muy limpia, gorra, bufanda a modo de mascarilla, gafas de sol.. No le faltaba detalle pero no le conocía ni Dios. Además, no sabemos a qué viene el nuevo peinado de Adrien Brody. ¿Qué se ha hecho este chico en el pelo? Pero quién encabeza el ranking es, sin duda, Justin Bieber. ¿En qué estaba pensando para poner tremendo careto en el show de James Corden? ¿No le gustaba la comida que le pusieron? Sigue leyendo y te damos alguna pista.

Johnny Depp ¿dónde vas con esas pintas?

Con esas gafas de sol y esa pedazo de mascarilla que parece una bufanda, debería costar un triunfo identificarle, pero pocas estrellas de Hollywood se identifican tanto por su gusto por las gorras, fulares, anillos y ¡manchas! En serio, Johnny Depp, lleva esa cazadora a limpiar, que dinero te sobra.

Simeone, te has 'pasao' con la cremita



Esperamos que cuando Simeone enseñe a sus colegas las fotos de su verano no presuma de ésta. En serio, Cholo, con la crema, como en el fútbol: traduce lo de partido a partido por gotita a gotita. Con un dedo, vale.

Adrien Brody y yo con estos pelos

A Adrien Brody, la verdad, estamos acostumbradas a verle con mejores pintas o, al menos, peinado. ¿Qué le pasa?

a) Tenía prisa por salir a tomarse ese vinito.

b) Quiere imitar al líder de 'The Cure'.

c) ¡Se moría por salir en estas páginas!

Justin Bieber y su careto de horror

Un horror, pero de verdad, es que el presentador James Corden somete a sus invitados: les hace preguntas muy comprometedoras que sólo pueden evitar degustando platos elaborados con ingredientes como lengua de ternera o saliva de pájaro. Está claro por su gesto que Justin Bieber prefirió comer lengua para poder mordérsela.

Rita Ora, con la lengua fuera

Pero literalmente. La cantante ha apurado las vacaciones hasta última hora y, por su gesto, parece que está agotada de ir de yate en yate. Eso, o Rita Ora intenta imitar al pobre Justin...

