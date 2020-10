Soñar con tener un hijo, quedarte embarazada y sufrir un aborto natural es, probablemente, una de las peores experiencias por las que puede pasar una mujer en su vida, y eso es lo que le ocurrió, desgraciadamente, hace unas semanas a la modelo Chrissy Teigen. La también esposa del cantante John Legend no lo está pasando nada bien desde que anunciara en su cuenta de Instagram que el bebé que ambos esperaban había fallecido tras muchas complicaciones en las últimas semanas de embarazo, y ahora Legend ha querido tener un detallazo para animar a su mujer y demostrarle que siempre va a estar a su lado.

Fue durante la última gala de los premios Billboard donde John, acompañado de su piano, cantó la canción 'never Break', dedicada a su mujer, y posteó la actuación en Instagram con un bonito mensaje para ella: "Esto es para Chrissy. Te quiero y te valoro mucho, a ti y a nuestra familia. Hemos experimentado juntos los mayores altibajos. Verte llevar a nuestros hijos ha sido conmovedor. Admiro la fortaleza que has mostrado en los momentos más difíciles. Qué maravilloso don es poder traer vida al mundo. Hemos experimentado el milagro, el poder y la alegría de este don y ahora hemos sentido profundamente su inherente fragilidad", escribió Legend, y añadió: "Gracias a todos por enviarnos vuestras oraciones, buenos deseos, flores, tarjetas o palabras de empatía. Agradecemos vuestro cariño y apoyo más de lo que pensáis. Sobre todo, hemos oído muchas historias sobre otras muchas familias que han sufrido este dolor, a menudo en silencio. Es un club del que nadie quiere formar parte, pero es reconfortante saber que no estamos solos. Estoy seguro de que Chrissy tendrá mucho más que decir sobre esto cuando esté preparada".

Por su parte, Chrissy llevaba desaparecida de las redes desde que diera la triste noticia, pero ha querido reaparecer (aunque sí ha estado en la sombra comentando algunas publicaciones y dando 'likes') con un mensaje reposteando la publicación de su marido: "Estamos en silencio, pero estamos bien. Os queremos mucho", ha escrito sencillamente.

Fue a principios de este mes de octubre cuando nos enteramos de que Chrissy, tras varias semanas en cama y con dolores y sangrados continuos, no pudo evitar sufrir el aborto. Entonces, se mostró completamente rota: "Estamos devastados y con el tipo de profundo dolor del que sólo oyes hablar, el tipo de dolor que nunca antes habíamos sentido. Nunca pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de transfusiones de sangre. Simplemente no fue suficiente", escribió.

