Jordi Cruz muestra su faceta más divertida en 'MasterChef Celebrity'.

en 'MasterChef Celebrity'. En esta edición del programa es Florentino Fernández quien pone el toque de humor.



Jordi Cruz confiesa cómo la cocina lo salvó de ser un posible delincuente de jovencito. Y es que así nos lo ha hecho saber él mismo. Porque como cuenta el chef su propia madre pensaba que el chiquillo podría terminar mal y por eso decidió enderezarlo metiéndolo entre los fogones. Esta sorprendente declaración nos la daba el jurado de 'MasterChef' y cocinero con cinco estrellas Michelin (tres en el restaurante 'ABaC' y dos en 'Angle Barcelona') en la presentación del nuevo cepillo de dientes OralB iO. Además, allí Jordi Cruz nos demostró también que lo de ser un jurado duro no está reñido con resultar de lo más afable en las distancias cortas. El cocinero sabe conquistar no solo con sus creaciones sino también con su amabilidad y su simpatía. En este entrevista, nos responde a todo y nos cuenta también secretitos de su novia. ¿A ella se le darán bien los fogones o no?

¿Cómo te está afectando laboralmente la pandemia?

Yo he tenido la suerte de que tengo un restaurante en propiedad, tenemos pocos clientes al día y siempre hemos tenido muchos protocolos y ha sido fácil introducir lo necesario para estar seguros. La obligación de los líderes es guiarnos y que nos digan la verdad.

A tu restaurante irá más gente por el programa, ¿les sorprendes?

Muchos de mis clientes me dicen que no soy tan imbécil como en la tele. Mi papel en 'MasterChef' es ser exigente y tengo que marcar la tensión. Soy tan exigente como lo soy con mi propia cocina.

Jesús Castro ha dicho que no repetiría en el concurso.

Eso lo ha dicho porque le gusta tocarme las narices. Es un chico muy competitivo y seguro que está pensando por qué no ha estado más relajado: habría llegado más lejos.

¿Con qué desconectas?

Cuando llego a casa me relajo, me pongo mi serie, acaricio a mi gato y me hago la cena.

¿Y qué cenas?

Sano.

¿Pero no comes, por ejemplo, bocadillos de panceta?

¡Cómo! Estás hablando con un cocinero que tiene a un obeso dentro. Me encanta comer, pero también me gusta estar sano. Lo que he hecho es ordenar mi vida, pero un día a la semana me lo salto: panceta, cochinillo, vino, champán.... Hay momento para todo tipo de comidas, hasta para las alitas del burguer. La gracia está en la diversidad.

¿Tu mayor crítico?

Mi madre, sin duda. Cuando era pequeño, pensaba que yo iba para delincuente porque era creativo, pero no ordenado. Fue ella quien me propuso ser cocinero, y puse toda mi energía en eso. Y me ha ido bien.

¿Tu novia no es crítica?

Ella cocina poco y mal, y todo lo que hago lo agradece un montón.

¿Y no aprende?

Hay quien no tiene ese don y por más que se esfuerce... Es negada para aprender a cocinar.

“Mi novia cocina mal”

Así de claro deja Jordi Cruz cómo se maneja su novia, Rebecca Lima, entre fogones. La arquitecta brasileña (26) y cofundadora de la firma de lencería y baño Intiswim es lista: ¡Mejor que cocine él!



