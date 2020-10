¿Qué harías tú con casi 700 euros? Probablemente muchos dirían que ahorrarlos, otros que pagar le alquiler o la hipoteca, otros tapar algún agujerillo y otros darse un capricho y guardar lo que sobre, pero para nuestros famosos, 700 euros a veces es lo mínimo que se pueden gastar en un caprichito, y eso es precisamente lo que ha hecho Violeta Mangriñán, pero no para ella, sino para su novio, Fabio Colloricchio. El cantante de nuevo cuño y la ex superviviente han hecho hace unos días su segundo aniversario de novios, y como él el año pasado se gasto varios miles de euros en un anillazo de Cartier para ella, ahora a Violeta le toca cumplir... y ha ido de cabeza a una tienda de lujo.

Violeta se ha acercado a la tienda que Louis Vuitton tiene en la madrileña calle Serrano, y allí, junto a una amiga, ha mirado detallitos para su churri, aunque realmente iba a tiro hecho: "necesita un neceser, porque anda perdiendo las cosas todo el rato y lleva los bolsillos llenos, se deja las llaves y el móvil por todos lados... así que le voy a regalar uno tipo 'pochette' de Louis Vuitton. Un básico", ha contado la propia Violeta, que además ha personalizado con las iniciales de ambos: 'V.F'.

Violeta lo ha mostrado a cámara, y aunque no ha dado más detalles, hemos descubierto que en la página web se vende por 675 euros, está hecho en lona negra con el emblemático y reconocible estampado 'monogram' de la marca, tiene detalles en piel de becerro, un bolsillo interno y 'slots' para 6 tarjetas. Vamos, que si Fabio sigue perdiendo las cosas después del REGALAZO que le ha hecho su novia, es "pa' matarle"...



