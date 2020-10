Santi Rubio ha estado en 'Mujeres Hombres y Viceversa' hasta en tres ocasiones

El Maestro Joao reconoce estar muy enamorado de él

Antes de ser confinados debido a la pandemia por coronavirus, el Maestro Joao conoció a su actual pareja, Santi Rubio. Ambos se conocieron en una discoteca y una vez finalizado el confinamiento decidieron volver a retomar el contacto para ver qué podía surgir entre ellos. Aunque, hasta este momento, habían querido ser muy discretos sobre su relación, lo cierto es que el vidente no ha podido evitar hablar sobre su actual pareja en 'Solo/Sola'. El Maestro Joao terminó confesándole a Jorge Javier todo lo que siente por Santi Rubio y en qué punto se encuentra su relación.

"Sí, estoy enamorado y súper súper feliz", le confesaba al presentador. De hecho, ha indicado que ha llegado a plantearse casarse con él, algo que nunca imaginó que pensaría. Pero, ¿quién es la persona que ha logrado conquistar al vidente? A continuación desvelamos todo lo que sabemos sobre él.

Santi Rubio no es una persona ajena a los medios, el joven, de 28 años, ya ha hecho sus pinitos en la televisión. En concreto, ha realizado varias apariciones en 'Mujeres Hombres y Viceversa'. La primera de ellas tuvo lugar en el año 2014, cuando entró en el programa para pretender a Carolina.

Unos años más tarde, en 2016, el joven quiso volver a probar suerte en el amor como pretendiente, pero tras verse envuelto en una polémica con Gloria Camila sus planes se fueron al traste. Santi Rubio llegó a confesar que estuvo enamorado de la hija de Ortega Cano, pero que ella "prefirió a Kiko Jiménez". Sin embargo, Gloria Camila no estuvo de acuerdo con esa versión y llegó a intervenir para aclarar que a Santi "le faltaba mucho para que ella pudiese considerarlo como un conocido".

Ahora, parece que Santi Rubio volverá a reaparecer en televisión para visitar al Maestro Joao en el piso de 'Solo/Sola', donde lleva aislado varias semanas.

