"Jesús Hermida estaría orgulloso de ver a sus chicas trabajar juntas", afirma Irma.

La presentadora reconoce que se jugó mucho con 'GH VIP', pero "volvería a repetir la experiencia".

La presentadora, espectacular a los 57, ha aprovechado su larga trayectoria televisiva para reinventarse como instagramer como @irmalaarma. Y la arma, pero bien, cuando se conecta con su pandilla, como llama a sus seguidores. Menos lío, pero mucha pasión, es lo que sigue imperando en su vida sentimental junto a su marido, Mariano. Y como madre, aún se recupera de "la guerra" que le ha dado su hijo pequeño.

Acabas de cumplir 57 años, ¿qué queda de esa Irma que comenzó en televisión con Jesús Hermida?

Toda la ilusión. Tengo más experiencia y cuatro hijos, y eso marca un antes y un después. En esa etapa me temblaban las piernas porque no tenía experiencia, y ahora por la ilusión y las ganas.

Has retomado el contacto con las Chicas Hermida, los viernes en Onda Madrid, ¿qué tal la experiencia?

Muy bonita. Estamos Nieves Herrero– a la que se le ocurrió la idea–, Mariló Montero, Belinda Washington, Consuelo Berlanga y Concha Galán. La sección se llama 'Ellas', porque de "ellas" hablaba Jesús Hermida. Él confiaba mucho en las mujeres, sabía todo lo que podían conseguir y más.

¿Qué crees que diría Hermida al veros juntas?

Estaría encantado, orgulloso. Y participaría en el programa, ¡seguro!

Mª Teresa Campos también fue Chica Hermida, pero no está.

Tengo contacto con ella y sobre todo con Terelu. A veces nos escribimos whatsapps. Teresa se podría sumar a la sección, con ese arte cuando empieza a hablar de sus cosas. Tiene un instinto y un sentido del humor andaluz extraordinario.

Con vestido de terciopelo azul klein con capucha (1.560 €) de Alejandro de Miguel, pendientes (c.p.v.) de Marina Danko y sandalias (199 €) de Sacha London. Ana Ruiz

Con Terelu coincidiste en 'GH VIP', ¿volverías a participar en un reality?

Fue espectacular. Estuve 3 meses y un día. Mucho tiempo porque fuera tenía cuatro hijos, entre ellos un niño pequeño y otro adolescente. Lo viví como un trabajo y una oportunidad de ganar visibilidad, porque ya había generaciones que no me conocían. Me jugué mucho, pero volvería a repetir la experiencia.

Ahora triunfa 'La isla de las tentaciones'. Aunque estás felizmente casada con Mariano, si hicieran una edición de famosos, ¿irías al reality?

No. Estoy segura de Mariano. No soy celosa y si pierdo la confianza, no es que sea celosa es que me has fallado. Y ya te digo que Mariano por supuesto que no iría, ya se expuso mucho cuando estuve en 'GH VIP' y fue muy difícil.

¿Qué te enamoró de Mariano?

Me dio tranquilidad en ese momento que vienes de un divorcio y piensas que no hay futuro. Dije, voy a intentarlo. Y lo guapo que es, claro.

Hablando de guapo, Belinda Washington dijo que tenía "un meneo", ¿perdonarías una infidelidad?

Es complicado. No porque tenga hijos, pero es verdad que tendríamos una conversación antes de decir adiós.

Irma, con blusa (89 €) y falda lápiz (85 €) de Etxart & Panno, pendientes (50,40 €) de Acus, gargantilla (c.p.v.) de Aristocrazy y stilettos (74,95 €) de Exe Shoes. Ana Ruiz

¿Cómo habéis llevado el confinamiento en casa?

Mejor de lo que esperaba. Los pequeños –Carmen y Luis Juan– se adaptaron enseguida. Los mayores (fruto de su primer matrimonio): Triana, lo pasó con su pareja; y el mediano, Antonio, con su padre en Sevilla.

Por tus circunstancias profesionales, con los pequeños estás pasando más tiempo que con los mayores, ¿te lanzan alguna indirecta?

Ellos no, y si lo sienten no me lo han dicho. Pero yo hace unos días le decía a mi hija mayor: "Ojalá hubiera podido pasar más tiempo con vosotros". No me arrepiento, pero me da pena.

Triana ya sabemos que no ha seguido tus pasos profesionales pero, ¿los otros tres apuntan maneras?

Triana estudió Derecho pero está trabajando en una empresa de publicidad; el mediano está estudiando en la Universidad; a Carmen le gustan los niños y le gustaría ser profe, ensaya con su hermano, pero le pega unas voces... (risas). El pequeño sí es muy artista. Le encanta interpretar. Este verano, con 45 grados, iba con botas de agua y peluca, metido en el papel de Jack Sparrow. Es muy sensible.

Irma, que triunfó en los noventa como Chica Hermida y quedó finalista en ‘GH VIP 5’, luce vestido de gasa blanco y negro (325 €) de Exart & Panno, pendientes (c.p.v) de Aristocracy y sandalias (199 €) de Sacha London. Ana Ruiz

Cuando nació el pequeño tenías 48 años. ¿Qué te dijo tu familia cuando les contaste que estabas embarazada?

Los embarazos de los pequeños fueron por fecundación in vitro y estaba operada de tiroides. Cuando me quedé embarazada de Carmen, mi madre pensaba en mi salud, y del segundo creía que estaba de broma. Ella y mi suegra se asustaron mucho, pero cuando una mujer quiere, puede con todo.

Aunque tienes hijos pequeños, ¿te gustaría ser abuela joven?

Siempre digo en broma que mi hija tendrá edad de ser madre, pero yo no tengo edad de ser abuela. Al haber tenido a mi pequeño con 48 años y con la guerra que nos ha dado con la comida y el sueño, me estoy recuperando ahora (risas).

Háblanos de tu faceta de Instagramer y youtuber.

Un día una amiga me dijo: "Te he buscado en las redes y no estás". Me puse las pilas y ya tengo mi 'pandilla'. Para mí las redes son como un programa de televisión: estás en directo y, si gustas, tus seguidores se quedan y, si no, se van. Equivocada, yo quise gustar a todo el mundo y un día me di cuenta de que eso era imposible. Desde entonces intento no molestar a unos y que me sigan queriendo los otros. Esto de las redes me encanta porque soy más yo que nunca.

Irma, con vestido tipo esmoquin (199 €) de Etxart & Panno, pendientes y anillos (c.p.v) de Aristocracy, y sandalias (225 €) de Mascaró. Al fondo, vestido rojo de Alejandro de Miguel. Ana Ruiz

Te vemos estupenda, ¿cómo te cuidas?

Cuando nació Luis Juan tuve cesárea. Notaba el pliegue de la tripita que caía, la menopausia, estar pendiente de los míos... Un cúmulo de cosas que, al final, se me rompió el corazón. Cogí mucho volumen y me hablaron muy bien de la clínica Instituto Médico Láser. Hace justo un año me hice una lipoláser, me quité esa grasa y la piel ha quedado tersa.

Te subió la autoestima.

Sí. A veces nos pasa que hay un momento en el que nos abandonamos. Pensamos: que no le falte de nada a nuestra gente pero ¿y tú? Si tú no estás bien ellos no van a estar bien y por eso lo hice.

¿Qué le pides al futuro?

Salud. Esta guerra no se gana con tanques sino con salud. Que mis hijos sean felices y puedan dedicarse a lo que más les guste. Yo, profesionalmente, he sido súper feliz.



LOS FAVORITOS DE BELLEZA DE IRMA SORIANO

Cedidas

Fija el maquillaje y ayuda a controlar el exceso de brillo, de It Cosmetic, 28,95 €.

COMPRAR

Máscara fortalecedora de pestañas, de Belcils, 10,90 €.

COMPRAR

Agua micelar (limpia, desmaquilla y calma la piel), de My Clarins, 19,99 €.

COMPRAR

Plancha inalámbrica de alto rendimiento, de BaByliss, 199,90 €.

COMPRAR

Especial Navidad Abrigos Cortefiel Un -50% Mantel Nöel Nordic La Redoute 27,99 € - 19,28 € COMPRAR Vaqueros Cortefiel Un -10% Árbol con escenario El Corte Inglés 39,95 € COMPRAR Monopoly electronic banking El Corte Inglés 46 € - 31,95 € COMPRAR Lego Harry Potter Amazon 109,99 € - 79,86 € Sérum con vitamina C Florence 19,99 € - 12,99 € Echo Show 5 Amazon 89,99 € - 49,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io