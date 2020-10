Luzma Cabello y Omar Montes tuvieron una relación antes de que ella entrara en el reality.

La malagueña muestra el resultado de su operación de aumento de pecho tras su paso por 'La isla de las tentaciones'.

La soltera de la segunda edición 'La isla de las tentaciones' se marchó de la República Dominicana sin que ninguno de los chicos apostara por ella, a pesar del interés inicial de Tom Brusse , pero ella no puede estar más feliz de su paso por el reality porque ahora no para de dar buenas noticias. Hace tres semanas, la ex pretendienta de 'MYHYV' pasaba por quirófano para cumplir con uno de sus sueños:. Ahora que el resultado está más asentado,Pero ojo que no es lo único que estrena la cantante estos últimos días. Desde luego, ¡Luzma tiene mucho que celebrar!

“21 días desde la operación de aumento de pecho con el doctor @carlos.tellez.egea y @clinicadorsiamalaga.plazatoros estoy cada día mejor y súper contenta con el resultado”, contaba Luzma en su perfil de Instagram junto a una foto en la que posa con un escueto top negro que deja ver el resultado de su operación de pecho después de que hace unos días le quitaran los puntos y de que ya no tenga que llevar un sujetador especial. Y es que la ex de Omar Montes ha ido contando en sus redes el proceso desde el primer día.

El día de su intervención, Luzma se lo anunciaba con ilusión a los más de 80.000 seguidores que tiene en Instagram. “¡Chic@s!, ya ha llegado el momento de mi operación de aumento de pecho... Esta tarde entro en quirófano y la intervención dura aproximadamente 1 hora. Me pondré prótesis redondas de 410 cc y me quedaré toda la noche hospitalizada”, explicaba el pasado 29 de septiembre.

Pero como decimos la malagueña no solo estrena pecho nuevo, sino también nuevo single y es que recordemos que la chica, además de modelo, es cantante. Luzma Cabello acaba de lanzar su single 'La Corona' con videoclip incluido, un tema que recuerda y mucho al rollo de su ex, Omar Montes. Está claro que a ambos les unía la pasión por la misma música. Ahora que Luzma tiene pecho nuevo y single nuevo sí que va a ser una auténtica tentación para muchos.

