Anita ha confesado que no siempre ha sido feliz con su cuerpo

Anita Matamoros podría estar pensando en hacer abuelos a Kiko y Makoke

Estar en el ojo público desde bien pequeña no tiene que ser nada fácil, y es que cuando eres conocida desde temprana edad, como Anita Matamoros, aprendes a que las críticas formen parte de tu día a día. A pesar de que eso es muy triste, la hija de Kiko Matamoros y Makoke siempre ha sido muy transparente en sus redes sociales, y aunque hasta ahora no teníamos ni idea, sí ha querido responder a algunas preguntas en Instagram, y en una de ellas nos ha dejado helados confesando que ha sufrido complejos por su cuerpo. ¿Cómo es posible, si ella siempre ha tenido un tipazo? Anita no ha querido entrar en detalles, pero sí ha apuntado que en sus años de instituto, en plena adolescencia, sí los ha tenido, aunque fue capaz de salir de ellos gracias a la madurez: "Cuando se me quitó el pavo, cambié el chip", ha revelado. Aún así, también ha añadido ya no los tiene, y que "siempre se puede mejorar", y de hecho ella lo ha hecho: hace unos meses confesó que siempre le había acomplejado el poco pecho que tenía, y tras meditarlo mucho, se operó, y también se ha hecho algunos retoquitos estéticos.

También hemos visto un cambio físico en Anita desde que cumpliera los 18 años: ha hecho deporte y dieta, y ahora luce un cuerpo definido, aunque sin duda lo que le traía por el camino de la amargura ha sido el busto, que se ha arreglado, pero tampoco ha sido un camino fácil: tuvo que someterse dos veces a la misma operación porque la primera le creó una gran infección, y recuperarse de aquello ha sido, sin duda, una de las peores cosas de su vida. Eso sí, ahora está la mar de feliz...

