• Hugo y su romántica declaración de amor.

•Por fin, Ivana ha conocido al pequeño Martín, el hijo de su pareja Hugo Sierra.

Cada día que pasa, Hugo Sierra e Ivana Cardi están más enamorados. La pareja suele ser muy activa en redes sociales proclamando su amor a los cuatro vientos, y en este caso no ha sido menos. El ex concursante de 'Supervivientes' ha cumplido 47 años y ahí estaba su queridísima novia para dedicarle las palabras más románticas. "Hoy es tu cumple, pero pensándolo bien el regalo me lo llevo yo con vos", empezaba escribiendo la influencer en una publicación en su Instagram, donde muestra una fotografía de lo más tierna. El ex novio de Adara Molinero aparece dándole un beso en la mejilla a su novia, ambos con un gesto de complicidad. "Sos una persona hermosa, siempre te lo digo, no te hace falta aparentar ni demostrar nada, solamente amar a los tuyos y ser vos mismo, por eso te admiro tanto y por eso te amamos más aún", continuaba la modelo.

A su vez, Hugo le agradecía en su cuenta de Instagram, el gesto y la dedicatoria de su novia. "Que bonito es compartir día tras día contigo mi vida". La pareja ha podido celebrar este día tan especial con la familia de Hugo, lo que demuestra que Ivana cada vez está más integrada en la vida del uruguayo.

Desde sus entradas al concurso, la chispa y la atracción se pudo apreciar entre Hugo e Ivana. Aunque todo parecía idílico, su relación fue un tanto montaña rusa. Compartían muchos momentos en el concurso y dejaban a los espectadores atónitos, pero de la noche a la mañana, Hugo acabó con la relación.

Ya finalizado 'Supervivientes 2020', Ivana se recorrió los platós de televisión para demostrar que seguía coladita por Hugo y el exconcursante cayó a sus pies rendido.

La relación cada vez está más afianzada, incluso se ha podido escuchar que planean boda e incluso formar una familia. Todo llegará, pero ahora la pareja disfruta de la compañía de los suyos y de recopilar buenos momentos como novios.

