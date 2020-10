Cardi B recula en el divorcio y vuelve con el padre de su hija

La cantante amplía horizontes y tendrá un papel en la nueva peli de 'Fast & Furious'

La vida de Cardi B nunca ha sido precisamente un camino de rosas, pero desde que inició su relación con Offset hace 3 años, menos todavía. Su noviazgo estuvo lleno de altos y bajos, y hace tan sólo unas semanas, después de que se rumoreara en varias ocasiones que el joven músico le habría sido infiel a la rapera, se filtró a la prensa que había decidido pedirle el divorcio al padre de su hija. Sin embargo, ahora Belcalis (que es su verdadero nombre), se ha marcado un 'donde dije digo, digo Diego' de manual, y ahora resulta que ha anunciado que ha vuelto con él a través de un directo en Instagram... algo que a muchos de sus fans no les ha gustado nada, pero ella ha sido tajante: "Quiero a mis fans y me siento agradecida por todo lo que hacéis, pero algunos os comportáis como si fuerais mi novio", apuntó.

Cardi tampoco se anduvo con chiquitas: "Un grupo de chavales de 15 años me dicen cómo vivir mi vida como si yo fuera Ariana Grande o algo, como si viniera de Disney o algo", dijo también, una alusión que tampoco gustó mucho a los fans de Ariana, ya que les pareció una falta de respeto, pero es que ya se ha hartado de que critiquen cada paso que da: "No hice público mi divorcio, fue la Justicia, y la gente no para de inventar rumores como que 'este tío ha dejado a una tía embarazada', esto y lo otro... y tengo que responder".

Sin embargo, Cardi tiene otras cosas más importantes en la cabeza, y el matrimonio no es una de ellas: "Para seros sinceros, mi matrimonio es lo que menos me preocupa ahora mismo", ha comentado, entre otras cosas su hija, Kulture. Al menos esperamos que con esta montaña rusa que tiene por vida luego no venga quejándose ni pidiendo apoyo a sus fans...

