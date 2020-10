rafa mora y macarena explotan tras la ruptura de oriana e iván ¿a quién defienden

Rafa Mora y Macarena han rajado de lo lindo sobre la relación de Iván y Oriana

La pareja acaba de estrenar casoplón, y nos lo han enseñado

En una relación sentimental, normalmente todo lo que ocurre en ella es cosa de dos, pero cuando se es una pareja tan mediática como la que formaban Oriana Marzoli e Iván González, siempre va a haber alguien dispuesto a opinar. Estas críticas te pueden dar más o menos igual cuando vienen de desconocidos, pero cuando provienen de personas cercanas de tu entorno, quizás haya que plantearse muchas cosas. De hecho, Rafa Mora, amigo íntimo de Iván, nunca tuvo buenas palabras hacia la venezolana, aunque por respeto a su amigo, siempre ha intentado callarse... y ahora que la relación se ha terminado, él y su novia, Macarena, ¡han estallado! Y no han hablado precisamente bondades de Oriana, que es la que siempre les ha traído por el camino de la amargura: "Sabía que esto iba a ocurrir, pero estoy contento de que mi colega vuelva a estar a mi vera", ha confesado el colaborador de 'Sálvame'.

Rafa Mora ha revelado, por su parte, el momento exacto en el que dejó de confiar en Oriana, a pesar de ser la novia de su amigo, con la que ha tenido ya incontables rifirrafes: "Oriana se inventó que era mi amiga. De hecho, días antes de entrar en ‘La Casa Fuerte’ quedamos con ella y con Iván, y estuvo encantadora: decía que yo era el mejor, que qué mona era Macarena, que ella había hecho muchos realities y que la iba a cuidar… y a las 24 horas de entrar, Iván, a raíz de que no había más sillas para sentarse, le ofrece a Macarena su rodilla… y se montó el Cristo: ‘suelta’, ‘mosquita muerta’, ‘ligerita de cascos’… le dijo a Macarena lo peor", ha recordado.

Mediaset

Macarena, que no suele mojarse en estos temas, ha sacado las garras y también ha querido hablar para defender igualmente a Iván: "A raíz de aquello yo tuve un ataque de ansiedad, porque tampoco estoy acostumbrada a que me chillen en la cara, y luego tuve una conversación con ella en la que me dijo que lo sentía, pero que ella tenía una mentalidad muy chapada a la antigua, y que qué iban a pensar sus padres si la veían sentada en las rodillas de otro hombre. Yo le contesté que sentarse en las rodillas de un amigo no tenía nada de malo, y que si era moderna para unas cosas, tenía que serlo para otras… y ese fue el comentario que a ella le molestó. Ella no es nadie para juzgarme, y eso a mí me molestó, porque yo tampoco juzgo a nadie".

Mediaset

"Conociendo a sus ex, yo ya sabía que esta relación no podía acabar bien", ha asegurado Rafa, que está la mar de contento con que esta relación haya tocado a su fin: "Es una mantis, con todos hace lo mismo", ha sentenciado, y ha contado cómo a un ex le habría dejado por no comprarle unos zapatos de lujo, antes de añadir: "Lo más triste, es que está muy sola".

Macarena ha roto una lanza por Oriana

Mediaset

La novia de Rafa, sin embargo, sí le ha dado la razón en una cosa a la venezolana, que ha contado que ella es muy impulsiva, y que no sabe por qué eso le molestaba a Iván, cuando ya la conoció así: "Ahora no se lo puede echar en cara, él ya sabía cómo era. E igual también le doy la razón en lo de que no se sentía deseada por Iván", ha comentado sobre lo poco cariñoso que el propio Iván ha reconocido ser: "Me ha llegado por otras ex de él que es así, y quizá ella se esperaba otra cosa: quizá como amigo puede ser muy bueno, pero como pareja es poco cariñoso".

