Steisy y Aurah no se soportan. La enemistad entre ellas no es ningún secreto porque sus zascas y conflictos son más que públicos. Sin embargo, la novia de Pablo Pisa se ha cansado de los ataques de la canaria y ha decidido zanjar la guerra contando el origen de su enemistad, bueno lo de zanjar lo dejamos en el aire... “Nos conocimos hace al menos siete años en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. A ella le empiezo a pillar una manía grande porque ella y Ángel Vico (el tronista al que ambas pretendían) se saltaban las normas juntos”, comienza contando Steisy sobre 'la parisina', como decide llamarla ahora después de que Aurah estuviera en la capital francesa con Jesé, el futbolista padre de su hijo con quien parece estar reconciliándose. “Ahora va de parisina cuando se ha criado en Benidorm”, explica.

Mtmad

Sin embargo, con el paso de los años parece que Aurah no olvida a Steisy y salta cuando Suso Álvarez la nombra en 'GH VIP 6'. “De esa no hables”, pidió la canaria a lo que el joven respondió defendiéndola porque era como su hermana. “Sí, pues la mato”, cuenta Steisy que dijo entonces Aurah.

Aquellas palabras las tiene Steisy grabadas a fuego. “¿Esas amenazas que son? No me das miedo. Si tantas ganas tienes de pegarme, ven lo que pasa es que te cagas. Si tú quieres ser una chusma, sigue siéndolo, yo no lo soy”, responde la novia de Pablo Pisa.

Pero ojo que Steisy va más allá y tiene claro que lo que el problema de Aurah es que tiene envidia porque “a pesar de salir de 'GH VIP' yo sigo teniendo más seguidores en redes que ella, tengo más me gusta y más comentarios en las fotos y cobro más que ella”.

Mtmad

Lejos de quedarse ahí la cosa, lo que de verdad molesta a Steisy, y a su novio Pablo que se une, es que Aurah use su canal de Mtmad para insultarles a ambos. Ahí la granadina salta como para defender a su chico con uñas y dientes. “Mi novio tiene un pelazo increíble que es con lo que tú sueñas, es guapísimo, tiene un carrerón y me quiere por lo que soy, no me compra. Yo entiendo que tú ese nivel de amor no lo tengas y te produzca frustración, ansiedad y cabreo y lo saques insultándolo pero a nosotros nos da igual”, responde Steisy.

Aurah Ruiz. mtmad

Después de reflexionar, la influencer decide que no le va a dar más caña a su archienemiga. “No me voy a meter con una persona que está destruida porque tienes que estar muy muy muy mal, amargada, desesperada y mal para volver con esa clase de persona que, según tú, ha hecho daño a las personas que quieres. Volver con ella te convierte en un monstruo”, explica Steisy.

Después de soltar todo esto y quedarse tan bien, la intención de Steisy es firmar la paz . “Quiero enterrar el hacha de guerra, ya me puedes contestar después de este vídeo que yo no pienso contestarte porque paso de ti y de la mierda de vida que tienes. Eres patética y la única que queda en vergüenza eres tú. ¿No te das cuenta de hasta dónde llega tu obsesión por mí?”, aclara.

Además, cuenta con el apoyo de Pablo que también defiende a su chica a muerte de los ataques de Aurah. “Si se pusiera a hablar se caía España de lo que sabe de ti. Pero es una mujer madura con la vida resuelta. Tú estás mendigando bolsos de 6.000 €. No te soporto”, dice con rabia el arquitecto.





